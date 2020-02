España se queda sin Oscar: estos han sido los verdugos de Almodóvar, Banderas y 'Klaus'

Ninguno partía como favorito, pero en los Oscar siempre hay cabida para las sorpresas. Por ello, había esperanza de que Pedro Almodóvar, Antonio Banderas o Klaus regresaran a España con una estatuilla como equipaje de mano. No ha podido ser. Parásitos, Joaquin Phoenix y Toy Story 4 han sido los verdugos de Dolor y Gloria y el filme de animación dirigido por Sergio Pablos.

El director de la película sobre la leyenda de Papá Noël ha sido el primero en conocer su veredicto. A priori, partía con más posibilidades después de haberse llevado el Bafta y, sobre todo, tras haber arrasado en los Premios Annie, con nueve galardones en los considerados como los Oscar de la animación. Sin embargo, finalmente ha sido Toy Story 4 la que se ha quedado con el reconocimiento.

Más tarde, Bong Joon-Ho subía al escenario para recoger el Oscar al Mejor guion original, apuntando que la Academia parecía dispuesta a premiar a lo grande sus Parásitos. Pronóstico que se acabó cumpliendo, con el reconocimiento del cineasta como Mejor Director y, finalmente, Mejor Película. Así, cuando llegó el momento de escuchar el nombre de la Mejor Película Internacional, no sorprendió que la cinta coreana fuera la elegida y no Dolor y gloria. No olvidemos que ya desde el Festival de Venecia donde fueron estrenadas ambas, la primera se llevó la Palma de Oro y la segunda la distinción al Mejor actor para Banderas.

El malagueño ha sido el último en conocer que volvería a España con las manos vacías, en detrimento de Joaquin Phoenix. El actor español, ganador del Goya y nominado al Globo de Oro, no pudo con el intérprete del Joker, que acudía tras haber hecho pleno entre el Globo de Oro, el Bafta y, por último, el Oscar.

Así, nuestros aspirantes de este año no han podido repetir la gesta de Todo sobre mi madre o Penélope Cruz, pero sí han ampliado la lista de las ya 65 nominaciones con las que Hollywood ha reconocido nuestro talento, y que sitúan a España como tercera potencia en sus premios.