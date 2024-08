Almodóvar lidera la buena cosecha española de un Festival de Venecia sin Netflix

El pasado Festival de Cannes, los más agoreros mostraban su preocupación por la ausencia de cine español en las diferentes secciones. La presencia de Jonás Trueba con Volveréis en Quincena de Realizadores, y el cortometraje de Elena López Riera, Las novias del sur, en la Semana de la Crítica ―además de Juan Antonio Bayona como jurado de la Sección Oficial― parecía poco resultado. Quizás el éxito de años anteriores había malacostumbrado a la gente, o quizás solo faltaba esperar a ese último trimestre donde tradicionalmente llegan los estrenos más potentes del curso.

Este 2024 ha sido el Festival de Venecia ―que tradicionalmente ha tratado mucho peor al cine español― quien ha abrazado nuestras propuestas. La más esperada es La habitación de al lado, la nueva película de Pedro Almodóvar. La primera en inglés. El estreno de cualquier filme del cineasta es un acontecimiento mundial. Es un autor por el que cualquier festival daría lo que fuera por tener sus películas, y en esta ocasión ha sido la Mostra ―como pasó con Madres paralelas― quien ha logrado llevarse la premiere mundial de una de las obras más esperadas no solo del cine español, sino de todo el cine internacional del año.

El estreno en Venecia es lógico para un filme que su distribuidora en USA (Sony Picture Classics) querrá colocar en la temporada de premios. Tras pasar por Venecia estará en Toronto y será la pieza central del Festival de Nueva York, donde transcurre parte de esta película que adapta el libro de Sigrid Nunez ¿Cuál es tu tormento? y que cuenta con Julianne Moore y Tilda Swinton como absolutas protagonistas. Su puesta de largo será el lunes 2 de septiembre, antes del estreno en España el 18 de octubre y tras también pasar por el Festival de Cine de San Sebastián donde Almodóvar recogerá el Premio Donostia.

Pero no será el único director español. También en Sección Oficial, pero fuera de concurso, se podrá ver la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen, Los años nuevos, que esta vez escribe sin Isabel Peña. Diez episodios para radiografiar una década de una pareja (y de una generación) a la que interpreta Iria del Río y Francesco Carril. Paula Fabra y Sara Cano son las cocreadoras de este drama que supone su regreso a la televisión tras Antidisturbios. Sorogoyen dirige cuatro episodios, mientras que el resto han sido realizados por Sandra Romero y David Martín de los Santos.

La inclusión de Sorogoyen demuestra su estatus en el circuito de festivales internacionales. El propio director de la Mostra, Alberto Barbera, le describió en la rueda de prensa donde se anunciaron los títulos de esta edición como “el autor español más importante actualmente tras Pedro Almodóvar”. Casualmente los dos estarán este año. La proyección del cineasta es imparable y habrá que ver dónde llegará con su nuevo filme que rodará de nuevo junto a Movistar+, como esta serie.

Todavía hay más. En Orizzonti, la segunda sección competitiva del festival, estará Marco, la esperada película de los ‘Moriarti’, el trío formado por Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, responsables de Handía y La trinchera infinita. En esta ocasión los tres escriben el guion, mientras que Garaño y Arregi están en la dirección. Los creadores comenzaron el año estrenando su serie, Cristóbal Balenciaga, y lo terminarán presentando en Venecia Marco, la historia de Enric Marco, español que mintió asegurando ser una víctima del Holocausto. Ojo a un Eduard Fernández cuya interpretación también fue subrayada por Alberto Barbera.

Para completar se podrá ver a Úrsula Corberó en la coproducción El Jockey, dirigida por Luis Ortega (director de El Ángel); y a Antonio Banderas en Babygirl, también en la Sección Oficial a concurso. Fuera de competición se estrenará Constelación Portabella, documental que llevará la figura del mítico director español a Venecia.

¿Y Netflix?

Una de las cosas que más sorprendió a muchos en el anuncio de la Sección Oficial a concurso fue la ausencia de películas de Netflix. Desde que la plataforma comenzara a producir cine con la mirada puesta en los premios, con la excepción del año de la pandemia, siempre había estado ahí. Desde 2018, cuando Roma ganó la Palma de Oro, este ha sido el lugar en el que las películas de la compañía comenzaban su pelea por el Oscar.

Este año no hay ninguna. Esto no se debe a un cambio de parecer del festival, sino que lo que indica es un punto de inflexión dentro de Netflix, que ha tenido que comprar Emilia Pérez, su gran apuesta para los premios este año, en Cannes. Más allá del título de Jacques Audiard no parece tener mucho en la recámara. Habrá que ver qué ocurre el año que viene, pero esto parece indicar que tras cursos de esfuerzo en lograr ese premio de prestigio han desistido en pos de un cine de entretenimiento que les funciona mejor en su plataforma a pesar de su poca calidad. En el Netflix de 2024 hay hueco para una versión del director de una película de Zack Snyder, pero no lo ha habido para ninguna propuesta autoral.

No es la única señal de alarma que ha sonado en Venecia. La otra la ha dado Apple. Tras un par de años donde apostó por las salas de cine como primera ventana para sus grandes apuestas (Los asesinos de la luna o Napoleón), ahora recula. Irónicamente lo hace con una película que parece hecha para salas, Wolfs, un thriller de acción con George Clooney y Brad Pitt. En EEUU solo estará una semana en cines, mientras que en España ni eso. La relación de las salas con las plataformas vuelve a tambalearse y sigue sin establecerse un consenso al respecto. Eso sí, mientras que Cannes sigue fiel a sus normas ―para estar en Sección Oficial a concurso hay que pasar por salas―, en Venecia siguen abriendo la puerta a cualquier propuesta, se estrene donde se estrene.

A pesar de la ausencia de Netflix, de nuevo Venecia se ha encargado de tener una Sección Oficial llena de estrellas desde la inauguración, fuera de concurso, de la secuela de Bitelchús, y con un puñado de títulos que intentarán sacar la cabeza de cara a los Oscar, con la continuación de Joker, a la cabeza y con Queer, de Luca Guadagnino y Maria, de Pablo Larraín y con Angelina Jolie como la cantante Maria Callas, como apuestas más importantes que serán también la competencia de Pedro Almodóvar por el León de Oro.