DC anuncia su nueva etapa que incluye 10 proyectos con películas de 'Superman' y 'Batman y Robin'

El universo DC ha vivido en una crisis continua. Lo que debería haber sido la competencia directa de Marvel alternaba proyectos exitosos (Aquaman o Wonder Woman) con fracasos críticos que no conseguían rentabilizar sus abultados presupuestos (Batman V Superman y La liga de la justicia). Por si fuera poco, los fans se enfrentaron entre ellos por el despido de Zack Snyder, el encargado de formar un universo cinematográfico parecido al de Iron Man, Capitán América y compañía. Con el cambio de rumbo de Warner (dueños de las películas de DC), la opción fue clara, había que reiniciar todo desde cero. Tenían en sus manos una franquicia muy prometedora pero demasiado caótica que no sabía si iban a poder reconducir.

Para esa ambiciosa tarea contrataron a Peter Safran y a James Gunn. Este último había demostrado en ambas casas (Marvel y DC) su capacidad de imprimir una visión diferente y exitosa en la saga de Guardianes de la Galaxia y en la secuela de Escuadrón suicida. Desde su fichaje, Gunn se ha enfrentado al hate de twitter y del fandom tóxico y prometió que a comienzos de 2023 ofrecería un primer avance de cómo se configuraría esa nueva etapa. Safran y Gunn han cumplido y han anunciado a la prensa la primera fase de su universo que se denominará Dioses y Monstruos y que contará con diez proyectos entre películas y series (que no serán todos las que conformen esta primera fase). Para salvar las posibles incoherencias con las películas pendientes de estrenar (The Flash y la secuela de Aquaman) y los proyectos ya anunciados (la secuela de The Batman y Joker), lo primero que han dejado claro es que esto es un multiverso. Así esas historias podrán convivir con las nuevas.

Esta primera parte de la nueva etapa contará con diez proyectos. Entre ellos destaca una nueva película de Superman, llamada Superman: Legacy; un filme sobre Batman y Robin; otro de Supergirl; y también se amplía a las series, con Waller, que seguirá interpretando Viola Davis y Lanterns, sobre los Green Lanterns como proyectos estrella. De hecho, el primer proyecto en llegar será una serie animada llamada Creature Commandos. De momento no se ha anunciado ningún director, pero Gunn sí ha dicho que hay un par cercanos a firmar y poder anunciarse. Tampoco se han especificado guionistas excepto del filme de Superman, que escribirá el propio Gunn y que no será una historia de orígenes. Llegará a las salas el 11 de julio de 2025 y Gunn se encuentra en la mitad de la escritura. Ese Superman no será Henry Cavill, aunque Safran y Gunn han aclarado que el resto de actores que interpretaron a los personajes en el anterior universo de películas DC no tienen por qué no aparecer en este, sino que de momento no han abordado como introducirán esos personajes, por lo que no saben qué ocurrirá.

“Se enfocará en Superman intentando buscar el equilibrio entre su herencia kryptoniana y su educación humana. Él es la encarnación de la verdad, la justicia y el estilo estadounidense. Representa la bondad en un mundo que piensa que la bondad es anticuada”, dijo Safran. También se presentará a personajes menos conocidos como La cosa del pantano y Booster Gold. El primero tendrá película propia -que será de terror-, mientras que el segundo llegará en forma de serie.

La película que juntará por fin a Batman y Robin (tras las de Joel Schumacher) será The brave and the bold, título que hace referencia a la serie de cómics del mismo nombre que en España se conocen como El intrépido Batman y que ya vivió una adaptación en forme de serie animada. Un Batman que será independiente del que interpreta Robert Pattinson y que según Gunn presentará a la “Bat familia”. Este Robin tendrá la identidad de Damian Wayne. Gunn lo describió como “nuestro Robin favorito”, “un pequeño hijo de puta”, un “asesino”. se trata del hijo biológico de Bruce Wayne al que conoce con ocho años. James Gunn la ha descrito como “una historia muy extraña sobre un padre y un hijo”. Gunn ha declarado que es una adaptación de los cómics de Grant Morrison, al que calificó como una de las grandes influencias de este primer universo. También citó a Tom King.

Supergirl tendrá película propia en Supergirl: mujer del mañana, basada en los cómics de King del mismo título y donde se presentará a la prima de Superman, Kara Zor-El, quien, como explicó Gunn, “es un tipo muy diferente de Supergirl”. “Veremos la diferencia entre Superman, quien fue enviado a la Tierra y criado por padres amorosos desde que era un bebé, y Supergirl, que fue criada en un trozo de roca de Krypton, y vio a todos a su alrededor morir y ser asesinados durante los primeros 14 años de su vida”.

El primer contacto con Wonder Woman (o sus ancestros) será en forma de serie en Paraíso perdido, una historia que Peter Safran ha comparado con Juego de Tronos y que se ambienta en la isla de Themyscira antes del nacimiento de Diana. “Realmente se trata de la intriga política detrás de una sociedad donde todas son mujeres”, dijo Safran. Gunn dio alguna pista más apuntando al misterio sobre ese origen donde todas son mujeres. El título revela que se basará en las historias escritas por Phil Jimenez y George Pérez.

La serie más esperada será la que introduzca a los Green Lantern. Serán dos de los más populares de los cómics los que protagonicen este primer encuentro, Hal Jordan y John Stewart en una ficción que han comparado, en su tono y estilo, con True Detective. Ambos investigarán un misterio en la Tierra que será importante para la cohesión de todas las películas y televisión, por lo que Lanterns parece, a priori, uno de los proyectos capitales de esta primera fase. De momento se desconoce de qué forma se conectarán unos proyectos con otros, y también se aleja la posibilidad de apostar por una nueva Liga de la Justicia.

En un vídeo publicado en Twitter, James Gunn, cabeza visible del reinicio, ha calificado esta oportunidad como única y ha dejado claro que lo que busca es que la visión de los directores y guionistas sea “única y especial” y que espera dar a los fans algo que no hayan visto nunca antes.