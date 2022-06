Pedro Almodóvar ya tiene a sus “pistoleros a sueldo”: Pedro Pascal y Ethan Hawke

Pedro Almodóvar se encuentra en un momento de gran productividad. No sólo se encuentra en plena preproducción de su nueva película, la adaptación cinematográfica de Manual para mujeres de la limpieza, el libro de Lucía Berlín, sino que este verano rodará un nuevo cortometraje en el desierto de Almería. Un western que anunció hace dos años en el Festival de Venecia cuando presentó La voz humana y que por fin dará el pistoletazo de salida. Se llamará Extraña forma de vida, y Almodóvar ha confirmado que sus dos protagonistas serán Pedro Pascal y Ethan Hawke como “dos pistoleros a sueldo” que se reencuentran.

Marilyn y el género no binario

Saber más

“Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes ambos, el shérif y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el shérif Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad”, reza la primera sinopsis del cortometraje ofrecida por su productora El Deseo. “No debo decir más para no desvelar todas las sorpresas del guion”, añade el director sobre este primer argumento.

El poético título, Extraña forma de vida, alude al famoso fado de Amalia Rodrigues, “cuya letra sugiera que no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a tus propios deseos”. Almodóvar también ha confirmado los nombres del resto del reparto, en el que intervienen las jóvenes promesas Jason Fernández, José Condessa, George Steane y Manu Ríos, así como Pedro Casablanc y Sara Sálamo. El diseño de vestuario correrá por parte de Saint Laurent by Anthony Vaccarello, que no sólo se encargarán de ese aspecto, sino que también estarán como productores asociados al proyecto. El rodaje tendrá lugar, en parte, en el desierto de Tabernas, en Almería, y en el poblado que han cincuenta años construyó Sergio Leone para rodar su trilogía del dólar con Clint Eastwood.

El título alude al famoso fado de Amalia Rodrigues, cuya letra sugiera que no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a tus propios deseos Pedro Almodóvar — Director de cine

Es curioso que el director vaya a rodar un wéstern con dos hombres dos protagonistas, ya que uno de los proyectos en inglés que pudo rodar en su momento fue Brokeback Mountain. En una entrevista en Reino Unido durante la gira de Julieta, Almodóvar contó que su versión hubiera tenido “más sexo”, como lo tenía el relato de Annie Proulx en el que se basa, que “se centra en una relación física, una relación animal”. El otro corto que prepara, y del que no hay datos ni fechas para su rodaje, se trata de una distopía sobre un mundo que se ha quedado sin cines.

Tras el rodaje de Extraña forma de vida, el realizador se pondrá manos a la obra con Manual para mujeres de la limpieza, que protagonizará y producirá Cate Blanchett y supondrá su primer largometraje en inglés. De este proyecto todavía quedan muchas incógnitas por resolver, desde las fechas de rodaje, hasta el nombre de las actrices, pasando por cuáles serán las historias elegidas por Almodóvar dentro del libro, ya que sólo serán cinco las que salten a la gran pantalla.

En su visita a Los Ángeles el pasado marzo, cuando acudió a la ceremonia de los Oscar, Pedro Almodóvar aprovechó para reunirse con algunas de las actrices que tenía en mente para este nuevo proyecto, tal como contó en el cuaderno de bitácora que escribió y publicó en eldiario.es