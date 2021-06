El Circo del Sol anuncia nuevas fechas para reanudar sus espectáculos

Toronto (Canadá), 23 jun (EFE).- El Circo del Sol anunció este miércoles la reanudación de varios de sus espectáculos a partir de agosto, a la vez que aplaudió "la resurrección del sector" del entretenimiento en vivo tras el parón provocado por la pandemia.

La organización señaló que su montaje "The Beatles LOVE" reabrirá el próximo 26 de agosto en el hotel y casino The Mirage de Las Vegas; mientras que "Michael Jackson ONE" lo hará el 19 de agosto en el Mandalay Bay Resort & Casino en la misma ciudad estadounidense.

El 18 de noviembre se reanudará el espectáculo "Alegría" en Houston. Finalmente "KOOZA" será reestrenada en Montreal el 28 de abril de 2022.

Los anuncios de hoy se suman a los realizados en abril cuando la compañía fundada en Montreal informó del reinicio este verano en Las Vegas de "O" y "Mystère", así como de "KOOZA" en Punta Cana (República Dominicana) en noviembre, y "LUZIA" en Londres en enero de 2022.

El Circo del Sol inició este miércoles una campaña en medios sociales "en apoyo del sector de espectáculos en vivo y sus profesionales" denominada #intermissionisover (el descanso se ha acabado).

La iniciativa solicita a aficionados y artistas circenses de todo el mundo que compartan en los medios sociales fotos y vídeos suyos de su vida cotidiana.

"Con esta iniciativa, el Circo del Sol quiere destacar la resiliencia de los artistas y proporcionar la máxima visibilidad a los desafíos creativos que los profesionales están encarando, y superando, en este tiempo de renacimiento", explicó la compañía en un comunicado.

El Circo del Sol indicó que venderá la camiseta oficial de la campaña "Intermission is Over" a través de su página web con un precio de 35 dólares.