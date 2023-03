ENCUESTA: ¿Estás a favor de devolver la tilde a 'sólo'?

Nunca una tílde causó tantos desencuentros. Finalmente la Real Academia Española ha decidido después de 13 años que el adverbio “solo” podrá llevar tilde, al igual que los pronombres demostrativos “este, ese y aquel”, con sus femeninos y plurales, cuando a juicio del que escribe haya un riesgo de ambigüedad.

"Sólo" y la tilde de la nostalgia

Desde el año 2010, la RAE determinaba que la palabra “solo”, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente como cuando es adjetivo, así como los demostrativos “este, ese y aquel”, con sus femeninos y plurales, ya funcionaran como pronombres o como determinantes, no debían llevar tilde, según las reglas generales de acentuación. Hasta ahora se consideraba que las posibles ambigüedades podían resolverse casi siempre por el propio contexto y la recomendación general era la de no tildar estas palabras. La novedad que se introduce ahora es que pasa a ser criterio del que escribe el texto el tildar o no estas palabras. ¿Qué te parece la medida? Participa en nuestra encuesta moviendo el velocímetro: