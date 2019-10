Dos españoles y un argentino se presentan al Óscar a mejor cinta animada

Las películas "Buñuel en el laberinto de las tortugas", del director español Salvador Simó; "Un día más con vida", codirigida por el español Raúl de la Fuente, y "Pachamama", del argentino Juan Antín, se presentaron a los Óscar para competir por la estatuilla a la mejor cinta de animación.

La Academia de Hollywood dio este miércoles a conocer el listado de películas que se presentaron a esta categoría, que cuenta con 32 largometrajes, de los cuales se elegirán cinco filmes como nominados que, finalmente, se disputarán el galardón en la gran gala del cine.

Junto a las propuestas con sello español y argentino aparecen películas de estudios de Hollywood como "Toy Story 4" (Pixar), "Frozen II" (Walt Disney Animation Studios), "The Secret Life of Pets 2" (Illumination Entertainment), "Abominable" (DreamWorks), "Missing Link" (Laika Studios) y "The Lego Movie 2: The Second Part" (Warner Animation Group).

Dirigida por Salvador Simó, "Buñuel en el laberinto de las tortugas", que se basa en la novela gráfica homónima de Fermín Solís, es una sobria y emotiva cinta que retrata a un joven Luis Buñuel que, tras sus cintas surrealistas, se trasladó desde París a una pobrísima zona de Extremadura (suroeste de España) para rodar el duro documental "Las Hurdes" (1933).

También se ha presentado a los Óscar "Un día más con vida", filme dirigido a cuatro manos por el español Raúl de la Fuente y el polaco Damian Nenow, que narra el relato del aclamado periodista Ryszard Kapuscinski sobre los últimos días de Angola como colonia portuguesa en 1975 y las terribles consecuencias de la descolonización.

Por su parte, la película "Pachamama", del realizador argentino Juan Antín, cuenta la odisea en tierras andinas de un niño que quiere ser chamán y que trata de recuperar una estatua sagrada que fue arrebatada a su pueblo.

Las nominaciones para la 92 edición de los Óscar se anunciarán el 13 de enero de 2020.

Y la gala de entrega de los Óscar tendrá lugar el 9 de febrero de 2020 en el Dolby Theatre situado en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles (EE.UU.).