Estrella lírica Anna Netrebko hospitalizada con neumonía tras contraer COVID

Moscú, 17 sep (EFE).- La gran soprano ruso-austríaca Anna Netrebko se encuentra hospitalizada con una neumonía tras contraer la COVID-19, informó hoy la propia estrella lírica en su cuenta de Instagram.

"Desde hace cinco días estoy en el hospital con neumonía por COVID y pronto comenzaré a recuperarme", escribe la cantante.

Netrebko explica que ante la pandemia del coronavirus no quería quedarse en casa y temer infectarse, sino que decidió "comenzar a trabajar, viajar, actuar con riesgo de enfermarme".

"No me arrepiento de ello", señala.

La diva, que este viernes cumplirá 49 años, iba a interpretar a Isabel de Valois en la opera "Don Carlos" junto a su esposo Yusif Eyvazov e Ildar Abdrazakov, entre otras estrellas.

La presentación de la opera, con el que el Bolshói reinició su actividad, fue cancelada el pasado día 10 después de que Abdrazakov contrajera el coronavirus.

Netrebko explica en su mensaje en Instagram que se aisló apenas sintió que se enfermaba, aunque las pruebas dieron negativo.

"Llegué al hospital a tiempo y me prestaron asistencia. ¡Todo va a ir bien! No es tan fiero el diablo como lo pintan", enfatiza la famosa soprano, que también asegura que su marido Yusif "tiene anticuerpos y de alguna manera pasó la enfermedad" sin darse cuenta.

También revela que su hijo Tiago se encuentra bien y pide a sus aficionados que no se preocupen.

"No os preocupéis. No me tumbarán tan fácilmente. Quiero decir que estoy más cansada con todo este lío asociado a las pruebas, las cuarentenas y la intimidación de la gente que del propio virus. Me alegra de que para mí esto ya haya acabado", concluye su mensaje Netrebko.