Farruko lanza "Premium", proyecto musical de temas con Myke Towers y El Alfa

San Juan, 26 feb (EFE).- El reguetonero puertorriqueño Farruko ha lanzado este viernes "Premium", un proyecto musical con sus dos nuevos sencillos, "Oh Mamá" y "XOXA", que incluirá en su próxima producción, "167", disco que presentará todas sus facetas como cantante de otros géneros, incluyendo la salsa, como adelantó a Efe.

"Oh Mamá" fue lanzado este jueves e incluye la colaboración de Myke Towers, uno de los artistas de mayor renombre de la nueva generación del género urbano, mientras que "XOXA" fue publicado este viernes y cuenta con la participación del dominicano El Alfa, uno de los exponentes de mayor arraigo del dembow dominicano.

"Esta es la gasolina para darle a la gente, una probadita de lo que será mi nuevo disco", resaltó Farruko.

La estrategia de Farruko de lanzar sencillos corridos en días seguidos no es muy común en la industria musical.

Por ello, el artista dijo que quiso hacer esto como "un reto", para "romper esa barrera" en el género urbano y sentirse confiado de que va a funcionar.

"Es un reto, porque a medida que trabajan las plataformas, los espacios en la radio y las redes sociales, pues uno se enfoca en uno para el alcance. Pero quería hacer algo distinto, romper esa barrera y asegurar que podría funcionar", explicó Carlos Efrén Reyes, nombre de Farruko.

"Me gustan esos retos, y toda mi carrera ha sido así, llena de retos. Es una estrategia que nunca se ha hecho en el género urbano y vamos a ver qué sucede", agregó el intérprete de éxitos como "La Tóxica" y "Calma" (remix) junto al también boricua Pedro Capó.

Farruko también grabó con Myke Towers los temas "La Tóxica", "Date tu guille" y "La playa remix", mientras que con El Alfa ha colaborado en "Scarface", "Singapur", "Popi", "Un día sí", "Súbete remix" y "Pa Jamaica remix".

"Oh Mamá" y "XOXA", a su vez, se incluirán en la próxima producción de Farruko, "167", número de la carretera por la que transitaba a diario en Bayamón, municipio colindante a San Juan, y donde aún se ubica una estación de gasolina de su fenecido abuelo Efraín.

Y según también adelantó Farruko a Efe, el disco incluirá artistas del género urbano, tanto locales como internacionales.

"No quiero quitarle la máscara para que sea sorpresa, pero es el mejor disco que he preparado. Estos primeros dos temas no son nada en comparación con lo que viene en el disco", aseguró.

"Me siento más confiado en mí a la hora de trabajar, buscando otros productores, y creo que con este álbum superé todo lo que había hecho antes", agregó Farruko, quien lanzará este nuevo disco después de "Gangalee", un álbum con un concepto más jamaiquino.

Ahora en "167", "técnicamente hice lo que me dio la gana", admitió Farruko.

Jorge J. Muñiz Ortiz