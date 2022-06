El Festival de Sitges homenajea a 'Tron' en una edición que traerá lo nuevo de Dario Argento

El Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, que se celebrará del 6 al 16 de octubre en Sitges (Barcelona), apuesta por los mundos virtuales en el año en el que se celebra el 40 aniversario de la película Tron, de Steven Lisberger, que también ha inspirado el cartel de la 55 edición. El director del certamen, Ángel Sala, junto con la directora de la Fundación Sitges, Mònica Garcia, han avanzado este martes que, además de adentrarse por el metaverso, el festival ofrecerá en su sección oficial las nuevas propuestas de viejos conocidos como Dario Argento, el francés Quentin Dupieux y Peter Strickland, así como las cintas de nombres que empiezan a despuntar como Hanna Bergholm y Léa Mysius.

Menos 'Masterchef' y más 'La brigada de la cocina', una emotiva mirada a los menores no acompañados

Saber más

También el largometraje del director gallego Alberto Vázquez, quien presentará Unicorn Wars, una obra de animación antibelicista de coproducción francesa, que recientemente ha competido en la sección oficial del festival de Annecy. Sala no ha obviado que en 1982 hubo otras películas más seguidas por los espectadores que Tron, como ET, de Steven Spielberg, pero ha incidido en que Tron es un filme pionero, protagonizado por un joven Jeff Bridges, que ha influido en el género por su narrativa y ahora permitirá el debate entre el público del festival. Otras películas “cuarentonas” son La Cosa, de John Carpenter, y Blade Runner, de Ridley Scott, que en su momento no tuvieron el favor del público, como ha ocurrido más tarde.

Durante la presentación de este martes, Sala no ha desvelado cuál será la película de la sesión inaugural y cuál la de la clausura, aunque las negociaciones ya están muy avanzadas, y tampoco ha descubierto ninguno de los invitados que asistirán este año, a la espera de hacerlo en unos días. Incidiendo en los filmes que ya se han confirmado, ha indicado que Dario Argento vuelve con Ochiali Neri (Dark Glasses), con una joven invidente, quien, con la ayuda de un niño chino, intentará acabar con un asesino en serie, en una obra con mucha sangre como es marca de la casa.

Quentin Dupieux presentará sus dos últimas películas, “ncroyable mais vrais, una excéntrica comedia sobre un matrimonio y el misterioso sótano de su nueva vivienda, ya vista en Berlín, con un reparto integrado por Alain Chabat, Léa Drucker, Anaïs Demoustier y Benoît Magimel, así como Fumer fait tousser, una sátira del cine de superhéroes, con tortugas demoníacas, que ya se ha proyectado en Cannes en la sección oficial fuera de concurso.

El británico Peter Strickland ofrecerá Flux Gourmet, centrado en un colectivo gastronómico y sus inquietudes artísticas y luchas de poder, mientras que de Finlandia llegará la “flipante”, según Sala, Hatching, ópera prima de Hanna Bergholm, una historia de terror familiar, con monstruo incluido.

Léa Mysius, guionista habitual de cineastas como Claire Denis, Jacques Audiard y Arnaud Desplechin, debuta en la dirección con Les cinq diables, a medio camino entre el “thriller” y el drama con toques fantásticos, rodada al pie de los Alpes, con una niña con una sensibilidad olfativa extraordinaria. La película inaugural de Cannes, Coupez!, estará igualmente en Sitges, un “remake” de One Cut of the Dead, dirigido por Michel Hazanavicius.

Por otra parte, Ángel Sala ha subrayado que el festival, después de dos años de pandemia de coronavirus, recupera la sección Òrbita, dedicada al “thriller”, dando a conocer dos de los títulos de Corea del Sur que ofrecerá: Hunt, de Lee Jung-jae, protagonista de El juego del calamar, que debuta en la dirección, y The Roundup, de Lee Sang-yong, una secuela de Ciudad sin ley, de Kang Yoon-sung, de 2017, convertida ya en la película coreana más taquillera del año.

Mònica Garcia ha incidido en que se sigue trabajando desde el festival en la “visibilización” de las mujeres creadoras de cine fantástico y es por ello que se convoca la realización de un “corto-teaser” sobre el género que, posteriormente, debe servir de “muestra de una idea de largometraje”. Respecto al cartel de este año, ha dicho que lo ha vuelto a crear la agencia China Madrid teniendo en cuenta la estética de Tron. Después de un tiempo de restricciones, volverán los maratones a Sitges y otro de los clásicos del certamen, la “Zombie walk”,por las calles de la población costera.