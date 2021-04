Julie Manoukian ensalza la labor de los veterinarios rurales en su debut

Madrid, 13 abr (EFE).- La nostalgia del campo y el reconocimiento de un oficio que a muchos hizo soñar de niños están en el origen de "Una veterinaria en la Borgoña", una comedia rural de Julie Manoukian (París, 1982) que llega el próximo viernes a los cines españoles tras haber seducido a más de medio millón de franceses.

Hija del compositor francés André Manoukian, Julie admite que no sabía casi nada de este mundo cuando el productor, Yves Marmion, le propuso escribir y dirigir su primera película con este tema.

"Empecé a investigar y descubrí todas las dificultades a las que se enfrentan actualmente los veterinarios rurales", dice a Efe la cineasta, de visita promocional en Madrid. "Mucha gente sigue con el cliché del veterinario burgués que vive genial, pero en el campo se ha puesto muy difícil", subraya.

Rodada en una zona no muy conocida de la Borgoña llamada Morvan, la película habla de dos mundos en colisión: el de Nico (Clovis Cornillac), veterinario rural que empieza a verse superado tras la jubilación de su compañero, y el de Alexandra (Noémi Schmidt), recién licenciada, brillante, misántropa y sin ningún deseo de regresar al pueblo de su infancia.

"Tenemos ganas de reconectar con la naturaleza, para mí ha sido una de las razones por las que quise escribir esta película y después me he dado cuenta de que mucha gente siente lo mismo, hay una especie de nostalgia del campo y con todo lo que ha pasado en el último año aún más", señala Manoukian, en referencia a la pandemia.

La directora tenía claro que quería hacer una comedia que hiciera que el espectador se sintiera un poco mejor al salir del cine. "No es un filme naturalista, ni sombrío", subraya. Pero tampoco se trataba de ofrecer una visión demasiado romántica de la vida rural que no se corresponde con la realidad. "Había que encontrar el punto intermedio", asegura.

La actriz Noémi Schmidt, hija de bióloga y que creció en las montañas suizas, resultó la candidata ideal para un personaje que además de tener que llevar un ratón encima en varias escenas y atender un parto (real) de una vaca, tiene un carácter difícil de encajar a la primera de cambio.

"Todo el mundo me dice eso, pero yo no la encuentro tan difícil, me gusta mucho ese personaje, quizá porque cuando era adolescente era fan de la serie de dibujos animados 'Daria', es ese tipo de chica", explica en referencia al personaje sacado de "Beavis and Butt-Head" y que luego tuvo su serie propia en MTV, una chica inteligente, cínica e inadaptada.

"Alex tiene sus defectos pero no es tan dura... creo que la gente la vería de otro modo si fuera un chico, pero lo importante es que he podido crear este personaje libremente, cosa que no siempre ha sido así, en mi etapa guionista más de una vez tuve dificultades con los productores", reconoce.

Sobre la brecha de género en la dirección de cine, Manoukian subraya la labor de iniciativas como 50x50/2020 que llevan unos años haciendo campaña en Francia pero cree que la evolución hacia la paridad vendrá de la mano de las plataformas.

"Son las plataformas las que más demandan realizadoras, no ocurre lo mismo en la televisión. En mi caso no he tenido grandes dificultades para hacer mi primera película, he tenido mucha suerte por la confianza total del productor para que la escribiera y dirigiera, pero creo que mi caso es excepcional".

"Una veterinaria en la Borgoña" se estrenó en Francia el 1 de enero de 2020 y fue vista por más de 640.000 espectadores antes de que la pandemia precipitara el cierre de las salas de cine dos meses después.

Magdalena Tsanis