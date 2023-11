Muere el periodista José María Carrascal a los 92 años

El escritor y periodista José María Carrascal (El Vellón, 1930) ha fallecido este viernes en su casa de Madrid a los 92 años. Carrascal fue uno de los rostros televisivos más populares en los años 90 como presentador de las noticias de Antena 3 durante los primeros años de vida de la cadena. Actualmente colaboraba con el diario ABC, con quienes publicó su primer artículo en 1958.

En Antena 3 presentó el informativo 'Noticias de la noche' desde 1990 hasta 1997 —fue la primera televisión privada en comenzar a emitir— y su particular estilo conquistó a los espectadores más nocturnos. Previamente había trabajado como corresponsal en Estados Unidos y Alemania. “Yo no soy un hombre de televisión, a mí lo que me gusta es escribir”, decía Carrascal en una entrevista que hoy recuerda ABC, el periódico donde publicó sus columnas hasta el pasado martes.

Como escritor, Carrascal publicó más de veinte libros, entre los que destaca la novela 'Groovy', por la que ganó el premio Nadal en el año 1972. Por su labor periodística fue galardonado con los premios Mariano de Cavia (1986) y el Luna de Tena (2021), de ABC. Desde las páginas de este periódico le describían como historia del periodismo, novelista reconocido y “columnista infatigable ”.