IU Castilla-La Mancha celebra la “pluralidad” de las primarias con un “mensaje alejado de la crispación”

Como un “ejemplo de pluralidad y debate de ideas” ha calificado Izquierda Unida de Castilla-La Mancha el proceso de primarias que ha resultado en la elección de Antonio Maíllo como el nuevo coordinador general de la organización, que se ratificará en la próxima asamblea que se celebrará los días 18 y 19 de mayo.

Maíllo consiguió el apoyo del 53,4% de las bases, mientras que la siguiente lista más votada fue la de Sira Rego, que obtuvo un 23,4%, con algo menos de la mitad de los votos.

La formación es la comunidad autónoma castellanomanchega ha felicitado al andaluz por el resultado, pero también al resto de candidatos y candidatas. “De manera conjunta han dado ejemplo de la pluralidad y el debate de ideas que caracteriza a Izquierda Unida”. “Deseamos a Maíllo el mayor de los éxitos y le trasladamos nuestra disposición a seguir trabajando en la construcción de un país al servicio de las familias y personas trabajadoras”, afirman desde el partido.

El recién elegido coordinador regional, Pedro Mellado, ha trasladado así sus felicitaciones a Maíllo:

Efectivamente, la pluralidad estuvo presente en las primarias, en las que hubo representantes de Castilla-La Mancha en las cuatro candidaturas que se presentaron. Mellado, por su parte, estaba en los primeros puestos de la lista liderada por Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, como otras dos representantes. En la representación regional de la candidatura de Maíllo se encontraba Jesús Manchón, nuevo coordinador provincial de IU Ciudad Real.

No eran los únicos: en la lista encabezada por José Antonio García, ex secretario regional del PCE en Castilla-La Mancha, se podía encontrar también el nombre del ex coordinador general de la formación, Cayo Lara, y en la liderada por el coordinador general de Madrid, Álvaro Aguilera, se encontraba el líder provincial en Guadalajara, Daniel Touset.

“Sensatez y cordura”

Jesús Manchón cree que la figura del andaluz recoge la “unidad dentro de IU” y que los resultados han estado “respaldados” realizado por el trabajo en Andalucía. “Es la federación con mayor representación en España, y otras importantes como la asturiana también trasladaron su apoyo”, explica a elDiarioclm.es.

“El resultado es superior al que esperábamos, pero lo importante es que será una nueva dirección que aportará sensatez y cordura”, explica el puertollanero. Manchón destaca que Maíllo ha basado su discurso en resaltar que IU no es el “único agente político que actúa a la izquierda del PSOE”. “La apuesta es por los espacios de confluencia, que son manifiestamente mejorables”, recalca.

“IU sola no podría ser útil a la sociedad y ese es el objetivo que tenemos. Trasladar la política a los espacios de diálogo, para hablar de derechos que ya tenemos y que debemos defender, y los que todavía tenemos por conquistar”, reflexiona.

Pero sobre todo, señala que el éxito se debe a que se ha transmitido un mensaje “alejado de enfrentamientos y de crispación”. “Esto ha calado en la militancia de IU”, resalta. Además, del “trabajo sereno y sosegado” que ha desarrollado Maíllo como coordinador en Andalucía.

Igualmente, afirma que fue esta labor la que “permitió llegar a acuerdos con Teresa Rodríguez” para participar en Adelante Andalucía. “Es precisamente esto lo que puede transmitir, un mensaje de unidad, porque la militancia es nuestro activo más importante que trabaja en mejorar las condiciones de la ciudadanía y no en la lucha de egos”, zanja.

La militancia es nuestro activo más importante que trabaja en mejorar las condiciones de la ciudadanía y no en la lucha de egos

Para el también concejal en Puertollano es importante tener en cuenta que IU fue en su momento el partido “referente” apartado del bipartidismo, pero que ahora hay otros agentes, como Sumar o Podemos, que ha provocado un cambio de modelo en la política a los que la federación “ha sabido adaptarse”. “Tal y como en su día hizo el PCE en los 80, cuando supo dar el paso para la creación de IU que ya es un espacio más que consolidado”, recalca.

Para Manchón, el hecho de que hubiera personas de la región en todas las listas es una muestra de esta pluralidad y adaptación. “No somos rivales ni adversarios, sino compañeros y compañeras que han podido pensar legítimamente de otra forma, pero con el mismo objetivo: mejorar la vida y que las políticas de IU se trasladen a los espacios de diálogo para hablar de derechos no de recortes”, describe.

En cuanto a la política de IU en la región, o en su caso más bien en la provincia de Ciudad Real, señala que el principal desafío es retomar la acción de las asambleas locales. “Lo que tenemos que hacer ahora es abrir las sedes a la ciudadanía y que tengan la posibilidad de hablar con sus asambleas. Retomar el contacto con la militancia para que no calen los discursos del odio y la separación que trasladan a diario las derechas”, concluye.