Mon Laferte desnuda su torso en los Latin Grammy para pedir justicia: "En Chile torturan, violan y matan"

Los Lantin Grammy 2019, celebrados el pasado jueves en Las Vegas, han tenido una protagonista más allá de los galardones otorgados. La cantante chilena Mon Laferte aprovechó la alfombra roja y su posterior discurso por el premio a Mejor álbum de música alternativa para pedir justicia para Chile.

"En Chile torturan, violan y matan", se podía leer en el torso de Laferte, desnudo ante decenas de fotógrafos. Reivindicó de esta manera la lucha de los jóvenes en este país, que vive multitudinarias manifestaciones las últimas semanas en contra del modelo neoliberal y la desigualdad.

"Y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena que es La Chinganera a raíz de lo que está pasando en mi país que es Chile", dijo la cantante. "Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia", recitó.

Mi cuerpo libre para una patria libre. pic.twitter.com/BYKPdmIwQR — MON LAFERTE (@monlaferte) November 15, 2019

Rosalía arrasa en los Latin Grammy

También fue la noche de Rosalía. La artista catalana arrasó con tres premios, incluido el gran reconocimiento de Álbum del año por El mal querer, en una noche que certificó es actualmente una de las estrellas más importantes del panorama no solo latino sino mundial.

"Estoy en shock, es lo último que me esperaba, os lo juro por Dios", exclamó la cantante muy emocionada Rosalía. "Muchas gracias a la gente que apoya mi música. Estoy trabajando muy duro para estar a la altura de vuestro apoyo", añadió.

También con tres premios se situó su compatriota Alejandro Sanz, que se anotó los Latin Grammy a Grabación del año y Mejor canción pop por Mi persona favorita (con Camila Cabello), y también el de Mejor vídeo musical versión larga por Lo que fui es lo que soy.