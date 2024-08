Eric Jiménez, el batería más emblemático de Los Planetas, reaparece para su concierto en Sonorama

2024 es un año de celebración para el grupo granadino Los Planetas. Se cumplen 30 años de la publicación de su primer disco, el legendario Super 8, y el grupo decidió realizar una gira en homenaje a ese debut, interpretándolo de manera íntegra. Era previsible que la bajista que lo grabó, May Oliver, no participara de esos conciertos, pues abandonó la formación en su segundo disco y no ha querido volver a tener contacto con la música. Lo que sí fue decepcionante para los fans es que Eric Jiménez, el batería más emblemático pero que tampoco participó en ese trabajo, no cogiera las baquetas para esta gira.

Pero este miércoles 7 de agosto, en el festival Sonorama de Aranda de Duero (Burgos), Eric Jiménez ha reaparecido. Alguna foto antes del concierto arrojó pistas a los fans. El que fue batería de Lagartija Nick antes de unirse a Planetas con el tercer disco, Una semana en el motor de un autobús, imprimía su energía a canciones como Qué puedo hacer, De viaje, Brigitte o La caja del diablo.

El grupo no ha dado explicaciones sobre estas decisiones de formación, que despertó las protestas de los fans en las redes sociales, pues tampoco se incorporó al bajista original, Paco Rodríguez, que fue sustituido por Raúl Santos en el segundo disco. “No se entiende a Los Planetas sin Eric”, “Nadie suena como Eric”, se leía en la página de Facebook del batería. El teclista Banin Fraile tampoco está participando de esta gira, pero tampoco estuvo en la primera formación, una época en la que se inspira la nueva película de Isaki Lacuesta Segundo premio.

Pero además de los temas de Super 8, el grupo interpretó otros posteriores, como Manchas solares (de Canciones para una orquesta química), Segundo premio (de Una semana en el motor de un autobús) o, a petición popular, o Un buen día, de Unidad de desplazamiento. Y para cerrar la actuación, Mi hermana pequeña.

Además, recordaron cómo en 1994 llegaron a dar un concierto en una sala de Burgos en la que tuvieron como público tan solo a 16 personas. El próximo 18 de agosto se les espera de nuevo en el Cooltural Festival de Almería.

El festival de música que se celebra desde hace 27 años en la capital ribereña ha inundado cada rincón de esta villa castellana que, durante cinco días, duplica su población con la llegada de 35.000 sonorámicos por jornada, hasta superar los 100.000 asistentes en el cómputo total, informa EFE.

El relevo a Los Planetas lo tomó Ladilla Rusa, con su rumba punk costumbrista y canciones como Kit, Macaulay Culkin, Princesas o A un metro y medio de ti. Antes de terminar la primera noche, aún ha habido tiempo para escuchar a La Habitación Roja. En una nueva participación de Sonorama, que le ha permitido actuar en la ansiada para tantos plaza del Trigo o en la edición de 2021, con todo el público sentado y con mascarillas, ha llegado con Olas, el adelanto de su nuevo disco, Crear, que verá la luz en octubre y en el que destacan uno de los versos de una de sus canciones, que dice que “crear es mejor que destruir”.

La actuación, dedicada al arranque del concierto con el Are You Lonsome Tonight de Elvis Presley a Juanma Carrillo, realizador riojano artífice de numerosos vídeos musicales que ha fallecido este miércoles, ha dejado paso aún a la despedida de El Columpio Asesino, que ha incluido la cita ribereña en su gira Amarga baja, con la que se despide.