Leire Martínez pide “que dejen tranquila” a Amaia Montero tras su salida de La Oreja de Van Gogh: “No soy rival de nadie”

Leire Martínez, ahora exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ha decidido sentarse y hablar por primera vez con detenimiento sobre la polémica originada por el comunicado que le separaba de la banda en la que ha permanecido por 17 años. Lo ha hecho este miércoles en la nueva temporada de Me quedo conmigo, un formato de la plataforma de contenido a la carta de Mediaset dedicado a la salud mental. En este espacio la cantante traza un recorrido por los momentos más duros de su vida y explica su salida de La Oreja de Van Gogh. “El sentido común te indica que si no he firmado el comunicado de la banda es porque probablemente no estaba de acuerdo con él”, explica en el avance de la próxima entrega.

“Amaia Montero no tiene nada que ver en lo que haya ocurrido de puertas para adentro en este grupo, que la dejen tranquila”, detalla Martínez a la vez que resalta no ser “rival de nadie” y que no piensa “formar parte de la guerra de otros”. Una declaración de intenciones que la aleja de la constante comparación y rivalidad pública contra la primera vocalista de la banda, con la que explica no tener mala relación: “Amaia y yo nunca hemos sido amigas, hemos sido compañeras y la admiro profundamente”.

Además de insinuar no estar de acuerdo con el comunicado que lanzó el grupo el pasado 14 de octubre, la vocalista también ha hablado sobre todos los años que ha formado parte de la banda. “Si alguien se cree que en 17 años de convivencia todo ha sido maravilloso...”, apunta la artista. Un desenlace del que Martínez habría rechazado hablar en profundidad y del que rehúye continuar hablando: “Si hablo se van a generar muchas cosas feas. Fui un poco inconsciente, tiré para adelante sin plantearme nada”.

La artista no solo ha hablado sobre el proceso de separación de La Oreja de Van Gogh. También sobre su vida personal, su infancia y la tormentosa relación entre sus padres, que habría condicionado su desarrollo personal y los primeros años de su vida adulta.

Según explica Leire Martínez, una de las tareas que más le han costado durante toda su vida ha sido la de “poner límites”. Algo que le habría dificultado “casi todos los aspectos” de su vida como “familia, relaciones de pareja o trabajo”. El primero de los episodios, y el único de momento disponible, gira en torno a su infancia y relación con sus padres, que se separaron cuando ella tenía 5 años. “Crecí con una situación de un papá sufridor que lo está pasando fatal y una mamá dolida que yo percibía con mucho dolor, pero también con enfado”, relata.

Una separación que condicionaría los primeros pasos de su vida adulta, teniendo que emanciparse de casa con tan solo 17 años: “Me emancipé muy pronto, no porque quisiera, sino por necesidad”. Frente al dolor de una separación y unos años de vida complicados, Martínez relata uno de los primeros momentos en los que afirma haberse sentirse “querida”, cuando fue acogida por una familia para echar una mano con el cuidado de los hijos. “Los niños me daban amor sin que yo lo pidiera. Me hacía sentir la persona más importante. Ese fue el comienzo de mi curación. Ellos, sin saberlo, han sido clave en mi vida y en mi recuperación”.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh seguirá hablando durante el resto de episodios de Me quedo conmigo, y lo hará con la ayuda y respaldo de Andrea Vicente, psicóloga especializada en relaciones afectivas, autoestima y gestión emocional. Serán cuatro entregas en las que la cantante guipuzcoana se abrirá emocionalmente con una reflexión profunda de su trayectoria personal y profesional.

Amaia estrena canción por sorpresa

Un día antes de este pronunciamiento de Leire Martínez y aún en medio de la tormenta mediática, Amaia Montero publicaba por sorpresa una nueva canción en sus redes sociales. Tormenta perfecta se llama el tema que la cantante ha escogido lanzar apenas dos semanas después del controvertido adiós a Leire.

Frente a los rumores de la vuelta de Montero a la banda, la cantante prosigue de momento con su carrera en solitario con la publicación de este tema que, según ha revelado, fue compuesto hace diez años. “Hace un mes la encontré en un archivo y pensé '¿y... por qué no?'. Pensé en ella y en vosotros. Era el momento de hacer un regalo, compartirla con vosotros”, ha detallado la artista en una publicación de Instagram.