Amaia Montero, tras la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh: “Ni yo ni nadie del grupo ha dicho que vaya a volver”

“Nadie me ha dado vela en este entierro. Ni la quiero”. Amaia Montero ha tratado de zanjar así este miércoles los rumores sobre su posible regreso a La Oreja de Van Gogh, después de que la banda anunciara hace dos días la salida de su vocalista, Leire Martínez.

La cantante del grupo durante los últimos dieciséis años ha roto igualmente su silencio, en una entrevista en el programa Ganbara de Radio Euskadi, donde ha declarado que “ya llegará el momento” de dar su versión sobre lo sucedido.

“Si dijera que estoy bien o estoy mal seguro que se malinterpretaría. No me quiero quedar en casa y es verdad que en este momento no quiero decir nada más sobre esto”, ha añadido. Por ahora prefiere “estar tranquila y pensar las cosas”, además de: “Situarme”. “Cada uno tiene sus ritmos”, ha concluido.

Amaia Montero, por su parte, ha intervenido en Tardear, por vía telefónica. “Este tema no tiene nada que ver conmigo”, ha afirmado. La cantante ha compartido que ella “también” se pregunta por qué se le ha relacionado con la marcha de Leire Martínez de la banda. “Esto es una locura, esto es una demencia”, ha señalado. “¿Yo he dicho o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja de Van Gogh? Se lo inventan. Y esto me está empezando a afectar”, ha sentenciado.

La banda anunció la salida de Leire Martínez a través de un comunicado en sus redes sociales el pasado lunes. “Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada”, indicaron. La formación donostiarra definió la decisión como “dura y difícil” y aseguró que había llegado tras “mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”.

El texto ponía fin a los dieciséis años en los que Martínez ha figurado como líder de La Oreja de Van Gogh desde que en 2008 Amaia Montero decidiera emprender su carrera en solitario. Montero, por su parte, reapareció este verano por sorpresa tras dos años sin subirse a un escenario como invitada de Karol G en uno de los cuatro conciertos que dio en el Santiago Bernabéu.