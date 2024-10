Ismael Serrano denuncia la exigencia de la música en su encuentro en elDiario.es: “Si dejas de publicar, te condenas al olvido”

“La exigencia de la industria de la música nos está pasando factura. Las plataformas musicales se han convertido en redes sociales donde el algoritmo te exige. Si dejas de publicar música, te condenas al olvido. Me siento rehén de esas dinámicas”. Así denunció el cantante Ismael Serrano el funcionamiento actual de la industria musical en su encuentro con los socios de elDiario.es celebrado este martes en la redacción del periódico. Un evento en el que el cantautor habló sobre los momentos convulsos que vive España, la pesimista situación de buena parte de la sociedad e interpretó en directo, como novedad en los eventos de elDiario.es, cuatro de sus éxitos.

Los socios que asistieron al encuentro pudieron escuchar importantes canciones que representan diversos momentos de la carrera de Serrano que, ahora, han sido unificadas en Sinfónico. Un álbum difícil de elaborar por su tarea sintetizadora de toda una carrera para “resumir canciones representativas en un solo disco” de trece canciones. En Sinfónico, Ismael Serrano traza un recorrido por canciones como Ana, Ven o Papá, cuéntame otra vez, pero desde un sonido con un toque distinto. “Me gusta escribir y contar historias. Para este disco no solo he tenido en cuenta las canciones que más representan para mí, también para el público”, detalló el artista.

Un complejo y elaborado trabajo en el que el cantautor siente situarse en un lugar no tan habitual para la corriente actual de la industria de la música. “Hacer un disco de estas características es caro. La industria ahora tiende a otro lugar (...) Poder cantar con una [orquesta] sinfónica te sitúa en un lugar distinto, le da otro vuelo a las canciones”, contó.

Frente a este sentimiento del que habla Serrano, el de nadar contracorriente en la industria musical, chocan las nuevas tendencias en la industria de la música de las que el cantautor apunta sentirse rehén por la rapidez e inmediatez con las que se exige lanzar nuevas canciones para no desaparecer. “Me parece alucinante que un grupo como Vetusta Morla tenga que lanzar un comunicado por retirarse un año. Antes eso no era normal. Cantantes como Serrat podrían estar un año hasta sacar el próximo disco y no pasaba nada”, apuntó Serrano.

En el encuentro, conducido por la periodista de la sección de Cultura Laura García Higueras, Serrano comentó la manera en la que ha cambiado su relación con la música desde sus inicios. “Creo que hay que entender la canción como un ejercicio de terapia. También como un ejercicio de resistencia al paso del tiempo”. Un paso del tiempo con el que afirma haberse vuelto “más permeable y desprejuiciado” desde el punto de vista musical. Uno de los ejemplos que el cantante propuso a los socios para entender mejor esta evolución fue su relación con el desamor y cómo se había modificado su concepción: “Con el paso del tiempo te desprendes de la toxicidad del desamor. Te das cuenta que de desamor no te mueres, eso es saludable”.

Serrano también reivindicó la importancia del cantautor y de sus conciertos, “un trabajo artesanal” donde se invita a “hacer un viaje de inmersión en el universo que te plantea el artista”. La pureza de estos conciertos choca con otra de las nuevas tendencias de la música actual, los festivales. Un lugar en el que, según Serrano, más que buscar conectar con el artista se busca “socializar y dejar constancia en redes sociales”. También rehusó de otras de las tendencias actuales, la de las canciones producidas por la inteligencia artificial, temas que “nunca llegarán a emocionar al humano”.

En respuesta a una de las preguntas de los socios y sobre la situación social actual, Serrano apuntó: “La sociedad vive ahora sumida en la melancolía porque se siente sumamente decepcionada. Va a ser muy difícil restablecer la confianza del político con el ciudadano, se está convirtiendo en un abismo”. Una situación especialmente dura y complicada para los jóvenes que, en palabras de Serrano, “piensan que el mundo y el sistema no se puede cambiar, sino que hay que buscar los recovecos para salir a flote”, a pesar de que “siempre hay ventanas de oportunidad que se abren de manera insospechada”.

Frente a este momento social, el cantante sitió sentirse “preocupado”, especialmente por la escasez de ilusión de las nuevas generaciones, una generación especialmente “desencantada”. “Los jóvenes ven que su futuro no va a ser mejor. Van a tener peores salarios, peor sanidad y, además para qué quieren un salario mínimo si luego se lo come el alquiler. Puedo llegar a entender que un chaval quiera quemarlo todo”, explicó Serrano. No obstante, según el cantante la situación no pasa por volverse reaccionario ante la imposibilidad de cambiar el sistema.

Serrano también reivindicó la necesidad de entender a los jóvenes en la actualidad: “Hay que ser comprensivo y entender a esos chavales. Uno no nace facha o rojo, lo que hay es un chaval que no encuentra respuestas. Lo que hay que hacer es sentarse con él y darle argumentos sólidos”. Frente a esto, el cantautor plantea la necesidad de traer el debate sobre quién debe estar en primera línea y de la necesidad de traer gente con nuevas ilusiones que sean capaces de contagiarlas a estos sectores de la sociedad que ven con pesimismo y desencanto su futuro.

Fractura en la confianza con la política

La polémica sobre la dimisión de Íñigo Errejón y sus acusaciones por acoso sexual también formaron parte de los temas de debate. Sobre esto, Serrano afirmó que situaciones de este tipo “pueden pasar en cualquier ámbito” por la existencia del machismo, que “atraviesa todos los sectores, desde las redacciones a la propia industria musical”.

No obstante, sobre la polémica de Errejón, Serrano quiso rescatar, sobre todo, las consecuencias que situaciones como estas traen sobre la “fractura con respecto a la confianza en la clase política”. Una de las grandes problemáticas que destacó el artista ante la necesidad de “restablecer la confianza”.

También en respuesta a una de las preguntas de los asistentes, Ismael Serrano hizo hincapié en la importancia de hablar del “nosotros” y de las problemáticas y situaciones colectivas en las canciones. A modo de ejemplo situó el disco Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Un disco que habla “del nosotros y de ese territorio común que nos une”.“Si bajasen alienígenas a la España de 1960, podrían entenderla tan solo con la discografía de Serrat. Podrían entender las penas y las incertidumbres de un español medio. Si ese alienígena bajase ahora no sé qué discografía le pondría”, denunció el cantante.

Después de las preguntas de los socios que asistieron al encuentro, el cantautor interpretó en directo cuatro de las canciones que han marcado su trayectoria y que ahora han sido adaptadas para su álbum Sinfónico. Ana (1997), Ven (2017), Qué andarás haciendo (2002) y Papá, cuéntame otra vez (1997) de la mano de la voz y la guitarra de Ismael Serrano acapararon los últimos minutos del evento. Unos últimos momentos musicales que los socios siguieron con el susurro de las letras e, incluso, con alguna que otra lágrima.

Entre los asistentes al evento hubo algunos grandes fans de la música de Ismael Serrano y otros que, además de asistir para escucharle cantar en directo, estaban especialmente interesados en escuchar sus palabras. Cristina es un ejemplo del primer caso, una fan de su música que al ver que iba a poder escuchar y ver en directo a Ismael Serrano decidió asistir al evento y ya de paso hacerse una foto con el cantante. Para las socias Marina y Alejandra, Serrano supuso también una gran parte de sus adolescencias, de ahí que quisieran asistir al encuentro y poder conectar con esa nostalgia juvenil a través de sus canciones.

Al otro lado se encontraba María, que prácticamente no conocía la música de Serrano, pero que decidió acudir para escuchar qué tenía que decir el cantante. María aseguró quedar “encantada” por el “interesante discurso” del artista.

