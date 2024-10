Rufus Wainwright califica de “colmo de la blasfemia” el uso de Trump de 'Hallelujah'

El cantante Rufus Wainwright ha criticado el uso de la canción Hallelujah por parte de Donald Trump en un evento de su campaña celebrado en el ayuntamiento de Oaks (Pensilvania) este lunes. El acto se convirtió en una especie de concierto tras verse interrumpido durante más de treinta minutos porque dos de los asistentes necesitaron atención médica.

Un lapso de tiempo en el que el expresidente de Estados Unidos se quedó de pie bailando otros hits como YMCA de Village People, la interpretación de Ave María de Luciano Pavarotti y Nothing compares to you de Sinead O'Connor. Trump llegó a preguntar posteriormente con sarcasmo a los presentes “si alguien más quería desmayarse”.

Rufus Wainwright ha calificado a través de un comunicado de “colmo de la blasfemia” ver a “Trump y sus seguidores comulgar” con el que ha definido como “un himno dedicado a la paz, el amor y la aceptación de la verdad”.

“Por su puesto, de ninguna manera apruebo esto y me muero de la vergüenza”, ha añadido, “espero que quizás, al habitar y realmente escuchar la letra de la obra maestra de Cohen, Trump pueda experimentar un atisbo de remordimiento por lo que ha causado, pero no albergo muchas esperanzas”.

También han condenado el uso de Hallelujah los representantes de la herencia de Leonard Cohen, autor del tema, según recoge The Guardian, que directamente han emitido una “orden de cese y desistimiento” a Trump. Los delegados del patrimonio del músico fallecido en 2016 ya criticaron que la canción se escuchara durante la Convención Nacional Republicana celebrada el pasado mes de agosto.

“Estamos sorprendidos y consternados con el intento de bastante descarado de politizar y explotar de una manera tan atroz Halleluhaj, una de las canciones más importantes del catálogo de Cohen”, indicaron entonces en un escrito.

Apoyo a Kamala Harris

“Sobra decir que: ¡Todo mi apoyo a Kamala”, es el mensaje con el que Rufus Wainwright ha concluido su comunicado. El compositor neoyorkino se suma así a la amplia lista de artistas que han hecho público su apoyo a la demócrata, en la que figuran nombres como Beyoncé, Billie Eilish, Barbra Streisand, John Legend, Bruce Springsteen y Taylor Swift.

La cantante afirmó en un post de Instagram, tras el debate presidencial de Estados Unidos celebrado a principios de septiembre, que “la forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad”. “Votaré por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan alguien que los defienda”, aseguró.