Oasis, uno de los grandes grupos del britpop, ha revelado este martes lo que venía siendo un secreto difícil de contener los últimos días: su reunión para unos conciertos en el Reino Unido e Irlanda, que se esperan masivos, en 2025. Las entradas se ponen a la venta el 31 de agosto y se ha anunciado como “uno de los momentos de la música en vivo más importantes y con las entradas más solicitadas de la década”.

Los conciertos tendrán lugar en el Cardiff Principality Stadium el 4 y 5 de julio de 2025, en el Manchester Heaton Park el 11, 12, 19 y 20 de julio. En el Wembley Stadium de Londres el 25 y 26 de julio, y el 2 y 3 de agosto. En el Scottish Gas Murrayfield Stadium de Edimburgo el 8 y 9 de agosto y en el Croke Park de Dublín el 16 y 17 de agosto.

El grupo ha anunciado en su página web oficial ha anunciado que serán las únicas fechas en Europa en 2025 aunque habrá conciertos en otros continentes. Y ha publicado estas épicas palabras de los Gallagher: “The guns have fallen silent. / The stars have aligned. / The great wait is over. / Come see. / It will not be televised”. (Los cañones han callado. / Las estrellas se han alineado. / La gran espera ha terminado. / Venid a verlo. / No será televisado).

En redes sociales y en las pantallas tras el concierto de Blossoms en Wythenshawe Park el pasado sábado, el anuncio, escrito con la inconfundible tipografía del grupo, marcaba solo una fecha (la de hoy) y un ahora: ocho de la mañana (una hora más en la península). Se ha cumplido lo que la prensa británica ya venía transparentando: conciertos de Oasis en el estadio Wembley de Londres y en Heaton Park de Manchester el año que viene.

El propio Liam Gallagher, incapaz de mantener el secreto, habría publicado una suerte de confirmación al responder a la crítica de un usuario de Twitter al que le parece que Heaton Park es un lugar “terrible” para dar conciertos. “Te veré ahí abajo delante, culo gordo”, dijo el más joven de dos hermanos que han marcado el más reciente y que están ya en sus cincuenta.

El anuncio llega solo dos días antes del esperado aniversario de los 30 años de Definitely Maybe, el 29 de agosto. La publicación de una edición de aniversario del primer disco del grupo incluye versiones inéditas procedentes de las primeras sesiones de grabación, que fueron descartadas por el sello, Creation, y que ahora han sido mezcladas por Noel. También se incluyen descartes de tomas de las sesiones de grabación definitivas. El disco se publica el 30 de agosto.

Este acontecimiento se ha celebrado con la publicación de una entrevista a Noel –realizada por el crítico y músico John Robb en la tienda de discos Sifters de la ciudad natal del grupo (y que sale en su video de Shaker Maker)– para el canal oficial de Oasis en YouTube en la que habla de su hermano en términos, por una vez, cariñosos.

Estas son unas fechas muy simbólicas para Oasis. El gran desastre entre los hermanos sucedió un 28 de agosto. Hace exactamente 15 años menos un día. Ese verano de 2009, el grupo venía de sufrir la cancelación de su segunda actuación en el V Festival el 23 de agosto; según Liam, por sufrir laringitis; según Noel, su hermano tenía resaca. Liam demandó a Noel por difamación y exigió una disculpa. Lo cierto, es que había un diagnóstico médico, así que Noel se disculpó y la demanda fue retirada.

Pero cinco días después, Oasis tocaba en el festival Rock en Seine, en París. Una discusión brutal en el camerino les llevó a tirarse los instrumentos a la cabeza; da igual el motivo. No salieron a tocar. Dos horas después, Noel escribió en la web del grupo: “Con cierta tristeza y gran alivio... dejo Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”.

Quince años y un día después parece que, definitivamente o quizá, sí puede seguir trabajando con Liam al menos un día más.