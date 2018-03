El aura de los sonidos, las palabras, las personas y las cosas

Zemos98 celebra su última edición sin llegar a la edad de consentimiento: el 17 festival de arte audiovisual sevillano es la última cita y se espera mucha emoción. Todo sucederá entre el miércoles 15 y el sábado 18 de abril. Sus organizadores esperan que "sea la mejor edición posible en las condiciones en las que nos encontramos". El título refleja el tiempo que vivimos, tanto nosotros como ellos: ¿Cómo nos relacionamos con los bienes comunes? El programa es una carta de cinco platos, siempre orientados a la producción de espacios, herramientas, mundos y comunidades que los defiendan de la crisis, los intereses privados y las políticas de austeridad.

Más taller que campamento de hackers, #reclaimthecommons es un encuentro de 50 activistas de toda Europa, que participan en un taller y algunos de los cuales presentarán sus actividades a lo largo del festival en el Teatro Duque. La lista de participantes incluye a los socios y agentes del proyecto Radical Democracy: Reclaiming the Commons, centro y razón última de esta edición, pero también de otros eventos y proyectos como Pixelache (Finlandia), la Fundación de los Comunes (España), Cooperland, Commons Fest (Grecia) y archivos audiovisuales como EuScreenXL, Institute of Sound & Vision de Holanda, Hamaca y el sistema de radiotelevisión libre Adtlantida.TV.

También vendrán especialistas independientes como el abogado Francisco Jurado El Nota, las escritoras Silvia Nanclares y Belén Gopegui, la formidable Carla Boseman (enlazadora de mundos) o los investigadores Rubén Martínez y Jaron Rowan, todo con el apoyo de la European Cultural Foundation y la Open Society Initiative for Europe.



El objetivo es triple: generar y reforzar la comunidad de activistas dedicados a la recuperación de los comunes, generar herramientas y narrativas para operar en el terreno de los bienes comunes, la economía social y la reivindicación de los espacios públicos como bienes comunes e identificar y etiquetar esos recursos, para universalizar esta rama del activismo. Pensando en esta división y para maximizar la productividad, el taller se dividirá en cinco mesas: audio tutorial, guerrilla care campaign, video archive for the Commons, WEDOC Prototipe, Commonspoly y Fanzine, que producirá una revista de aforismos, poemas y tuits sobre los comunes.