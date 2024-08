Cultura pacta con Lluís Homar su salida de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

Tras unos días de espera y silencio, en el que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha estado investigando dentro de su propia documentación los contratos realizados con el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), Lluís Homar, la institución ha pactado este jueves la salida de este de la compañía Clásica, según ha informado el Ministerio de Cultura en una nota de prensa. Este es el desenlace político tras una crisis abierta hace justo un mes.

La institución y el actor y director han acordado que este último finalizará su contrato al frente de la compañía el próximo 31 de diciembre de 2024.

El instituto admite que “ante la publicación de determinadas informaciones”, el Ministerio ha realizado “unas actuaciones previas”, de las que ya había informado elDiario.es y en las que la cartera de Ernest Urtasun estaba mirando con lupa los pagos realizados al director de la compañía Clásica desde que fue designado en el año 2019.

“Por parte del equipo actual”, precisa el INAEM, “se considera que son mejorables los procedimientos para dotar de mayor seguridad jurídica y transparencia a las contrataciones artísticas de la Compañía Nacional de Teatro Clásico”. Estás “mejoras” se incorporarán a la anunciada reforma del INAEM que está impulsando Cultura, “con el fin de modernizar y actualizar los sistemas de gestión de la principal institución española dedicada a las artes escénicas y la música”.

Contratos irregulares

La nueva directora del INAEM, Paz Santa Cecilia, había renovado el pasado mes de junio el contrato de Lluís Homar por tres años más. Pero, a principios de julio, Homar confirmó a El Periódico de España haber cobrado tres actuaciones realizadas para la CNTC en 2019 a través de pagos consignados como ayudante de dirección en montajes en los que no trabajó en su dirección; “en realidad, yo he actuado pero no se puede contemplar administrativamente esa posibilidad”, admitió el actor y director catalán a ese periódico.

Homar fue contratado en 2019 por el Ministerio de Cultura, dirigido en ese momento por el fallecido José Guirao, quien puso a Amaya de Miguel al frente del INAEM. De Miguel firmó con Homar un contrato de dirección artística al uso, que por ley no podía superar los 80.000 euros (Homar cobra en la actualidad 79.586 euros), y un segundo contrato para la adquisición onerosa de derechos de propiedad intelectual hasta un máximo de 50.000 euros. Es dentro de este segundo marco en el que Homar ha generado contratos por ayudantías de dirección que en realidad no realizó.

Homar explicó que administrativamente no se puede pagar a un director de la compañía por trabajos de actor. Ese año, Lluís Homar protagonizó dos obras, El príncipe constante y Antonio y Cleopatra por los que, por tanto, no cobró. Pero sí lo hizo facturó por Antonio y Cleopatra, dirigido por José Carlos Plaza; Esta primavera fugitiva, de Alberto Conejero; y Caravaggio, Vermeer y Velázquez, dirigida por Xavier Alberti, unas cantidades que alcanzan los 50.000 euros. Este periódico ya informó de los sueldos desorbitantes por encima de los 120.000 euros de las direcciones artísticas de los centros de producción de este Instituto.

El INAEM convocará próximamente un proceso de selección para la dirección de la compañía, que se regirá por el Estatuto de la CNTC, y en el que “se valorará los méritos de las candidaturas presentadas de acuerdo con los fines, principios y objetivos establecidos en dicho Estatuto”.