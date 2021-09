Los técnicos del teatro pasan a la movilización en la calle ante las restricciones de acceso al empleo público

El pasado 31 de julio se publicó la que ha sido considerada la "mayor oferta de empleo público de la historia" (57 plazas para personal técnico) en los teatros nacionales dependientes del Ministerio de Cultura. Después de años viviendo de interinidad, la mayoría de los profesionales del teatro que llevan mucho tiempo trabajando con contratos temporales a partir de la bolsa de trabajo del INEM, se han encontrado con la imposibilidad de optar a las plazas fijas, pues se han formado en centros especializados y no con las titulaciones de FP que ahora se solicitan.

Los regidores de teatros públicos sin FP audiovisual no podrán tener plaza fija, aunque tengan décadas de experiencia

Es por ello que el sector ha anunciado movilizaciones. La primera será una manifestación por la calle Alcalá de madrid en dirección al Teatro de la Zarzuela el próximo sábado 11 de septiembre a las 18:30, coincidiendo con la celebración de los Premios Ópera XXI.

Regidores, iluminadores, maquinistas, utileros, peluqueros… se han unido en la Plataforma de Afectados por la OEP 2018. El problema radica en la aplicación, de una manera forzada y sin conceder el tiempo de adaptación que demandan los profesionales y sindicados, del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Esto provoca que licenciados universitarios con másteres, formación específica en escuelas de teatro y experiencia durante más de 20 años no puedan optar a una plaza fija para el mismo trabajo que llevan desempeñando de manera eventual,a no ser que hayan cursado la FP específica que les ha asignado el Ministerio de Función Pública. "Si el gobierno quiere exigir titulaciones específicas, que las creen", expresan desde la Plataforma, que valora que el teatro está siendo considerado, a nivel laboral, como "el hermano pequeño del mundo audiovisual".

Se da la circunstancia de que, no en esta convocatoria pero sí para las siguientes, los maquinistas necesitan una titulación como maestro fallero que solo se imparte presencialmente en Valencia. O, lo que sí rige este año, que valga cualquier FP pero no la formación específica como maquinista que se imparte en las escuelas de teatro. "A nuestras plazas podrá presentarse alguien que tenga, por ejemplo, una FP superior de higiene bucodental, pero yo no", dijo Rocío Gil Díaz, una de las afectadas, a este diario.

La Plataforma reclama que se reconozca la experiencia laboral, así cómo la formación no homologada que se imparte en el Centro de Tecnología del Espectáculo (que depende del Ministerio de Cultura), en la ESTAE del Institut del Teatre y en el Centro de Formación Escénica de Andalucía.