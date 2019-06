Ribó obliga al puerto de València a hacer públicas las mediciones de calidad del aire

La Autoridad Portuaria remitirá los datos semanalmente al no poder integrarse las dos estaciones al sistema de la Generalitat e invertirá 3,6 millones en una nueva red de sensores ambientales La entidad insiste en que legalmente no es preceptiva una nueva declaración de impacto ambiental de la ampliación norte, pese a los cambios en el proyecto, al no exceder las aguas de abrigo