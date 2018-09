Ximo Puig considera "desacertada" la decisión del PSOE de parar la candidatura de Jorge Rodríguez

El alcalde de Ontinyent, apartado provisionalmente de militancia del PSPV, dará mucho que hablar en la carrera electoral de los socialistas valencianos. Con el periodo de primarias abierto en los municipios valencianos, la dirección del PSOE desde Ferraz ventiló de un plumazo las intenciones Jorge Rodríguez de presentarse bajo estas siglas la localidad de la Vall d'Albaida.

La decisión, tomada desde Ferraz unilateralmente, no ha sentado bien entre los socialistas valencianos. Menos aún para su secretario general, Ximo Puig, con diferencias notables en cuanto a proyecto con la dirección de Pedro Sánchez. El también president de la Generalitat no ha vacilado en mostrar su descontento: "No la comparto", ha dicho preguntado en los pasillos de las Corts. La suspensión de militancia, ha recordado el dirigente socialista, "es una decisión provisional", tomada cuando el entonces presidente de la Diputación fue detenido junto a sus compañeros de corporación. Un día antes, el secretario general de los socialistas valencianos declaraba que en su partido no ponían los candidatos los jueces.

Puig considera que "cuando se levante el secreto de sumario" podrán "actuar en consecuencia" y tomar una decisión sobre el futuro de Rodríguez en el PSPV. "Deseo que sea cuanto antes" ha manifestado, para añadir que no cree que sea una decisión irrevocable. La decisión la ha tomado "quién corresponde" aunque no cree que sea el momento oportuno.

Rodríguez, conocedor de su popularidad en Ontinyent, dice que se presentará en una candidatura independiente del PSPV.