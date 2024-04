Compromís rescata el debat sobre el finançament autonòmic amb una proposició de llei en les Corts Valencianes

Compromís rescata el debat sobre el finançament autonòmic amb una proposició de llei per a exigir un “tracte just” del Govern central. La coalició presentarà una iniciativa en les Corts Valencianes perquè siga debatuda i traslladada al Congrés dels Diputats, en què s’exigirà al Govern central el compliment d’una sèrie de compromisos com els que es van signar en els pactes d’investidura de Pedro Sánchez com a president.

El text, similar a propostes anteriors de la coalició, plantejarà una proposta d’un nou sistema de repartiment de recursos que garantisca la suficiència financera de la Comunitat Valenciana. Si no s’aprova el model d’ací a sis mesos, estableix que “automàticament” entre en vigor un sistema “basat en la població de dret”. La proposta legislativa inclou també el fons d’anivellament fins que s’aprove el sistema de finançament, una compensació pels ingressos que l’autonomia deixa de percebre anualment respecte de la mitjana de l’Estat. Així mateix, s’incorpora la condonació del deute històric, que implica més d’un 70% del deute actual a la Comunitat Valenciana.

El Ministeri d’Hisenda va prometre una condonació al voltant d’un 10% del deute de les comunitats infrafinançades, però des de novembre a penes se sap res d’aquesta mesura. Tampoc de la reforma del model, que arrossega una dècada de caducitat. Hisenda va traslladar fa dos anys una proposta a les comunitats autònomes de la definició de població ajustada, un dels criteris del repartiment, però no s’ha avançat més en aquesta qüestió. La ministra María Jesús Montero insisteix que el PP ha de fixar una posició per a poder debatre en el Congrés –el seu suport és necessari per a les lleis d’aquest rang– i les comunitats autònomes com la valenciana insisteixen que el Govern ha de fer el pas i posar una proposta damunt la taula.

En declaracions als mitjans després de la sessió de control, Joan Baldoví, que ha presentat la llei, ha assenyalat que la proposta que presentarà Compromís serà “semblant” a l’última que va presentar, que va ser rebutjada des del Consell. El síndic ha indicat que, entre altres, s’afegiran els terminis. Preguntat sobre el rebuig a la proposta anterior, que el Consell en el seu criteri va qualificar de “poc realista”, Baldoví ha incidit que l’admeten a tràmit. “Si és poc realista, que l’admeten a tràmit i l’esmenen. Arribem a acords i asseguem-nos. Però el que no pot ser és dir, no, ‘És poc realista’ i jo no presente res”, ha afegit. El diputat valencianista ha recordat que en deu mesos de Govern l’executiu de PP i Vox no ha traslladat cap proposta en aquesta matèria i només ha reunit una vegada la comissió d’experts per a la reforma del sistema.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, l’ha instat a acceptar alguna reunió de treball per a abordar aquests temes i a retirar el suport de Compromís al Govern de Pedro Sánchez mentre no s’aprove el nou sistema de finançament i el fons d’anivellament. “Siga coherent, i potser algun dia pot ser vosté també de fiar”, ha manifestat Mazón en la sessió de control.