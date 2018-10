Maria Arnal i Marcel Bagés tanquen la gira a València

Maria Arnal i Marcel Bagés tanquen la seua gira a València el proper 7 de novembre al Teatre Olympia. Un any i mig de gira amb més de cent cinquanta concerts a una desena de països, com els Estats Units, Rússia, França, Portugal, Regne Unit, Marroc, Bulgària, Kazakhstan i la seva primera incursió a l’Amèrica Llatina amb estrenes a Asunción (Paraguai) i Lima (Perú).

A més de l’aplaudiment unànime al seu pas per festivals com Primavera Sound, Bilbao BBK Live, Noroeste o Veranos de la Villa, el duo establert a Barcelona ha sigut reconegut amb una dotzena de guardons, entre ells, 4 Premios MIN de la Música Independiente, el Premi Ciutat de Barcelona i el Premi Altaveu. En definitiva, un any i mig de somni per demostrar que l’autoria encaixa perfectament en el seu projecte de continuació de la cadena de transmissió de la música popular.