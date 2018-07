El FIB abre las puertas con una noche ecléctica y muchas mujeres en el escenario

Eclecticismo musical en la primera noche de la 24ª edición del FIB. Siguiendo la tendencia de los últimos años de ampliar horizontes musicales, se han bailado desde los sonidos urbanos de Princess Nokia, J Hus y Travis Scott, hasta el pop de Two Door Cinema Club.

El escenario principal no podía haberse estrenado mejor. La arrolladora actuación de la neoyorquina Caroline Rose estuvo cargada de humor pese al sol implacable que deslumbraba todavía a las 7 de la tarde. Versátil, disparó temas como Soul No.5, Jeannie Becomes a Mom, Bikini o Money. Y al presentar a su banda, se ganó el público con sus dos pollos de goma y sus bromas sobre como su gato de peluche se acababa de comer un ratón.

Sorprendió con un "nuevo tema" creado especialmente para el festival: una interpretación para flauta de la conocida My Heart Will Go On de la película Titanic. Y se marcó una versión de Toxic, de Britney Spears, su canción favorita. Rose abrió la puerta a una noche de actuaciones magistrales femeninas. Merril Garbus, la líder de Tune-Yards, ha dado un directo espléndido en el que ha hecho bailar hasta a las piedras.

Después la rapera Princess Nokia, en el escenario South Beach Dance Stage Radio 3, puso el contrapunto perfecto a los versos masculinos que en esos momentos llenaban el escenario principal, con el hip hop británico de J Hus.

La artista nacida en Harlem (Nueva York), estuvo arrebatadora y fuerte, sin complejos. Carismática y de ritmo pegajoso bajó del escenario a cantar y encandilar el público con su cercanía.

El plato fuerte de la noche, el rapero tejano Travis Scott, cerró la tanda de sonidos urbanos de la noche, que llegaron hasta el trap. Scott, con una corta y meteórica carrera, acudió como una celebridad a Benicàssim, tarde, en jet privado y acompañado de su pareja, Kylie Jenner, una de las hermanas del clan Kardashian.

Entre la representación valenciana Polock volvió a facturar un gran directo con un sonido consolidado y cautivador. Y los madrileños Carolina Durante se han marcado la actuación macarra de la noche, ante un público encantado. Su éxito ha sorprendido incluso, al vocalista de la formación, Diego Ibáñez, quien ha asegurado que no esperaban "tanta gente en un festival para guiris".

Y es que el FIB cada vez es menos británico. Los ritmos latinos mezclados en una batidora con rock y psicodelia también han triunfado en Benicàssim, de la mano de los colombianos Meridian Brothers. Una explosión de ritmo que igual se atreve con un "reggaeton" que con una versión de Jimmy Hendrix.

El FIB más clásico ha revivido de la mano del pop electrónico de Two Door Cinema Club. Los irlandeses han tocado un repertorio plagado de grandes hits que ha puesto a bailar a sus connacionales. El grupo repite en el FIB después de 8 años, más maduro, más fuerte y con un sonido festivo.

La noche todavía dejó espacio para más música con Izal, Sofi Tukker, Pale Waves o la pinchadiscos valenciana Ley DJ, que fue la encargada de cerrar el escenario principal.