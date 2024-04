Vox amenaça À Punt dues setmanes després de presentar una llei per a controlar la televisió pública valenciana

La ultradreta torna a amenaçar la radiotelevisió pública valenciana en ple procés de canvi normatiu. Dues setmanes després de presentar amb el PP una llei per a crear un nou ens públic, amb un model que garanteix a la coalició en el govern el control del mitjà, dirigents de Vox han carregat contra À Punt per haver escrit en un concurs el terme País Valencià.

El text de la discòrdia es va difondre en el perfil de X de la cadena pública, que preguntava pel municipi on se situa el punt més alt del País Valencià. La presidenta de les Corts Valencianes i membre de la direcció de Vox, Llanos Massó, va escriure: “Hola, À Punt, podeu deixar de jugar a Peter Pan i al seu país de mai més?”. I va continuar: “Ara, de veritat, la televisió pública pagada per tots els valencians hauria de referir-se al nom oficial de la Comunitat Valenciana i no a un país imaginari que només existeix en el cap de l’esquerra separatista”, i va concloure: “I alguns encara creuen que no cal repensar À Punt”.

La secretària autonòmica de Cultura, Paula Añó, va preguntar irònicament: “País?”, mentre que el diputat i regidor a Borriana, Jesús Albiol, va escriure: “És un menyspreu constant, sense dissimulació ni decor. La realitat és que continuarà igual mentre qui la dirigeix li ho permeta. Una televisió que no presta un servici públic, sinó que serveix a un fi polític és una despesa supèrflua, i les despeses supèrflues són innecessàries per definició”.

En el PP també han retret a la televisió pública l’ús del terme, que figura en el preàmbul de l’Estatut d’Autonomia. El president de la Diputació de València, Vicente Mompó, va dir que és un terme que “no representa” i impedeix que “siga la televisió de tots els valencians”. A això va afegir el portaveu del PP en les Corts, Miguel Barrachina: “Tremenda l’obstinació d’un mitjà públic a no respectar les nostres pròpies normes”.

Les amenaces de la ultradreta arriben poc després que s’anuncie una norma conjunta per a remodelar l’ens públic. La iniciativa derogarà la llei del 2016, unificarà la Corporació i la Societat, canviarà els òrgans administratius, reduirà el pressupost i augmentarà els continguts en castellà. Els processos de selecció del personal queden paralitzats i els parlamentaris han parlat clarament d’una reducció de costos.

No és la primera vegada que el partit ultra càrrega contra els mitjans públics. L’abril de l’any passat, en un tuit del compte del grup parlamentari de Vox en les Corts Valencianes, la formació ultra va citar directament els serveis informatius de la cadena autonòmica: “Aprofiteu el que us queda en el convent, que us tancarem”. Des del perfil institucional van considerar l’ens un “insult per als valencians” i un “desaprofitament de diners de tots”, a més d’una “màquina d’adoctrinament separatista”.

En la mateixa línia, el partit d’ultradreta va exigir a la cadena pública TV3 que no utilitze el terme País Valencià a través d’una proposició no de llei registrada en les Corts la setmana passada. La proposta parla de “respectar” la denominació “fent servir la que designa l’Estatut d’Autonomia valencià”. És, precisament, aquesta la norma en què es recull el terme “País Valencià”.