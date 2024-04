Mazón, sobre l'arxiu de la causa contra Oltra: “No haver demanat perdó a la víctima no és de rebut”

El president de la Generalitat Valenciana i líder del PP valencià, Carlos Mazón, ha mostrat el seu “total respecte a les decisions judicials” després de l'arxiu de la causa contra l'exvicepresidenta Mónica Oltra. El jutge no veu cap delicte en la seua actuació ni un presumpte encobriment dels abusos sexuals comesos pel seu exmarit a una menor tutelada, com deia la denúncia plantejada per la ultradreta, que va costar a Oltra el seu càrrec com a vicepresidenta del Consell.

Després d'aquesta manifestació, el dirigent popular ha considerat que malgrat l'arxiu l'exconsellera d'Igualtat i l'exvicepresidenta de l'Executiu autonòmic s'ha de disculpar: “En qualsevol cas, he dit, dic i diré que cada dia que passa sense demanar perdó a Maite, la nena que va patir abusos amb condemnes en ferm i encara pendents d'execució, és un acte que no és de rebut”, ha manifestat després de la presentació d'un acte sobre vivenda.

Mazón ha valorat a preguntes dels mitjans el sobreseïment provisional de la causa oberta a l'exdirigent de Compromís i el seu equip a la Conselleria d'Igualtat. “No haver demanat perdó a Maite és un acte que no és de rebut”, ha afirmat, “independentment a les responsabilitats judicials annexes o no al ja condemnat”. El president ha explicat que se n'ha assabentat aquest matí de l'arxiu de la causa i que “com sempre”, respecta les decisions judicials. “Total respecte a les decisions judicials, com sempre fem i com sempre faig”, ha subratllat.