La industria cerámica seguirá trabajando amparándose en la ambigüedad del cierre de la actividad no esencial

La construcción cerrará, pero el sector azulejero quiere seguir funcionando a pleno rendimiento amparándose en la ambigüedad de la propuesta del Gobierno de España. Unas azulejeras podrán abrir, las que tengan CNAE 20.30, y otras teóricamente no deberían, las que tienen CNAE 20.31.

Así, empresas como Torrecid de la familia Michavila ya han anunciado a sus empleados que este lunes han de acudir a trabajar porque su actividad se enmarca en la CNAE 20.30: "fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masilla.

Por su parte, empresas de su competencia como las grandes Porcelanosa o Pamesa no pueden seguir funcionando porque su actividad, la 20.31 "fabricación de azulejos y baldosas de cerámica", no se ha contemplado dentro del listado de las esenciales. En resumen, podrán funcionar las esmalteras, que recubren los azulejos, pero no las que fabrican esos mismos azulejos.

La ambigüedad ha generado un gran revuelo en el sector y muchas empresas podrían saltarse el decreto y continuar trabajando a pleno rendimiento, según ha podido saber eldiario.es.

De hecho, empresas como Porcelanosa anunciaron la suspensión de actividad, pero abonando todo el salario a sus empleados esperando un cierre total de la actividad tras la ampliación del período de alarma. Que el decreto de actividades esenciales haya incluido los revestimientos y masillas ha sorprendido en esta empresa porque permite a comapañías de su competencias seguir abiertas.

El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una rueda de prensa este domingo por la tarde ha puesto énfasis en la industria cerámica y ha pedido al Gobierno de España que sea "flexible". "Esta industria no puede pararse apretando un botón", ha dicho. Puig ha señalado que la línea entre actividades esenciales y no esenciales es a veces "muy fina". Y tanto que los es puesto que a partir de este lunes unas fábricas podrán abrir y otras no.

Ximo Puig también le ha trasladado esta petición al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que ha mantenido este domingo con todos los demás presidentes autonómicos. Debemos ser rigurosos, pero flexibles, ha sido el argumento que ha utilizado el jefe del Consell.

En ese sentido inciden también las empresas cerámicas, puesto que aseguran que los hornos de cocción de la cerámica no se pueden parar de un día para el otro.

De esta manera, azulejeras como Torrecid que tienen el CNAE 20.30 han enviado a sus empleados un "salvoconducto" a sus empleados para que lo presenten a la policía en caso de que sean parados de camino a su trabajo. Otras empresas que tengan inscrita otra actividad en el registro no podrán hacer los mismo.

La patronal: "El Gobierno desconoce el tejido empresarial"

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) critica que el Ejecutivo "quiera hacer pagar a las empresas las consecuencias de la crisis sanitaria e insiste en que el mantenimiento de la actividad contribuirá a que los sectores esenciales den una mejor respuesta a la crisis generada por el COVID19". "No pueden tomarse decisiones de manera irreflexiva, generar mayor confusión y atacar directamente a la supervivencia de un gran número de empresas y de puestos de trabajo", han añadido desde la patronal.

"El Ejecutivo de nuevo vuelve a generar incertidumbre al anunciar un parón de actividad sin concretar qué se consideran actividades esenciales y sin ni tener en cuenta que el correcto funcionamiento de las actividades esenciales requiere de las no esenciales, lo que demuestra un completo desconocimiento del tejido empresarial", denuncian desde la CEV.