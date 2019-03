Una multitud inunda el recorrido de la manifestación feminista del 8M en Valencia

La afluencia a la manifestación que culmina la jornada de huelga feminista del 8 de marzo supera incluso la que se registró el año pasado y cuya participación se cifró en unas 30.000 personas. Miles de personas han empezado a llenar a partir de las seis de la tarde de este viernes las calles del centro de Valencia con banderas, pancartas y mucho color violeta. 3 kilómetros y medio de recorrido ha llegado a ocupar la marcha

La marcha en la ciudad de Valencia se produce en dos tramos. Uno de los recorridos parte de la Estació del Nord y el otro del Parterre. El president y la vicepresidenta de la Generalitat, Ximo Puig y Mónica Oltra, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y representantes de partidos y sindicatos se han sumado a una manifestación que, sin embargo, está protagonizada por mujeres de todas las edades.

Tanto el president Puig como la vicepresidenta han afeado las ausencias en la marcha: "Quien no está aquí se lo está perdiendo y tiene un problema". Ximo Puig, ha afirmado que hoy es un día para "decir bien fuerte que no queremos un mundo desigual". "Estamos aquí juntas y juntos para decir bien fuerte que la desigualdad afecta al corazón de la democracia, sin igualdad no hay democracia", ha dicho.

Tanto Ribó como Oltra han destacado que València "masivamente se está manifestando por los derechos de las mujeres". La portavoz del grupo municipal socialista y candidata a la alcaldía de València, Sandra Gómez, ha recordado la figura de Carmen Alborch acudiendo a la marcha con la 'geganta' de la histórica feminista del PSPV.

Muchas pancartas reivindicativas, carteles y cánticos. Ilusión y emoción por haber tomado literalmente las calles de València. Gente que se encontraba de otras batallas del pasado. Y que tras saludarse mostraban sus pins, chapas y bordados feministas: “Esta flor la han cosido en el Instituto. Para todo el centro”.

Pancartas por la abolición de la prostitución, contra los vientres de alquiler o la violencia de género. Las más jóvenes retan a la extrema derecha: “Luego diréis que somos cinco o seis”.

Un momento de la manifestación del 8M en Madrid

Tras la pancarta del Gobierno valenciano con el lema 'Vull ser com', el presidente y la vicepresidenta, Ximo Puig y Mónica Oltra, han coincidido en que "el que no está" en la manifestación "se lo está perdiendo" y "tiene un grave problema". Puig ha defendido que es un día para "decir bien fuerte que no queremos un mundo desigual: Estamos aquí juntas y juntos para decir bien fuerte que la desigualdad afecta al corazón de la democracia".



Bajo el mismo prisma, Oltra ha destacado el 8 de Marzo de 2019 para reivindicar "un mundo igualitario, un mundo donde hombres y mujeres vivamos en relación de igualdad, tanto en el ámbito público como privado".

"Queremos relaciones igualitarias a todos los niveles", ha enfatizado, y ha hecho hincapié en que "no hay ni una sola razón para no estar aquí: Las mujeres hemos dicho que sin nosotras el mundo se para".

Algunas de las personas participantes en la manifestación del 8M en Valencia

La vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, se ha referido a la decisión del PP de no participar en la manifestación y de su líder, Pablo Casado, y sí protagonizar hoy otros actos en la Comunitat Valenciana. Al respecto, Oltra ha afirmado que "realmente, Pablo Casado tendría que estar aquí hoy" --en la marcha-- y le ha recordado con ironía que "hay muchos días para visitar la Exposición del Ninot, que siempre es hermoso visitarla".

"Este es el mundo real, aquí las mujeres estamos diciendo que sin la mitad del mundo el mundo se para, y lo que queremos es un mundo de igualdad de oportunidades", ha reivindicado, y ha llamado a "compartir un mundo en el que las mujeres no sean explotadas, no sean agredidas, no sean agredidas sexualmente; en definitiva, un mundo en el que las mujeres compartamos ese 50% que somos"

Vicent Climent y Joan Ribó junto a Mónica Oltra, Ximo Puig y Vicent Soler en la manifestación del 8M en Valencia

En la misma línea, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que hoy es un día para "decir bien fuerte que no queremos un mundo desigual". "Estamos aquí juntas y juntos para decir bien fuerte que la desigualdad afecta al corazón de la democracia, sin igualdad no hay democracia y los que no están aquí tienen un grave problema, es que no entienden la vida, no entienden la convivencia".

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha calificado la jornada de "muy bonita" en la que la ciudad "se está manifestando masivamente por el derecho de las mujeres". Y ha añadido: "Yo diría que por los derechos de todos, ya que si tiene los mismos derechos, todos salimos ganando, los hombres también". "Es una lucha de las mujeres pero es una lucha de todos para hacer una sociedad más justa y equitativa", ha terminado.