Sí a la confluència

Aquesta setmana les militants d’Esquerra Unida estem cridades a participar en el referèndum sobre el preacord de confluència amb Podem per a concórrer conjuntament a les eleccions autonòmiques.

Que tots i totes les que formem EUPV puguem votar aquest acord de coalició electoral no és una qüestió baladí, donat que serà la primera vegada que ho puguem fer en la història de la nostra formació.

Els resultats d’aquesta votació seran transcendentals per a la nostra organització, però també –i açò és el més important– per al futur del País Valencià i de les persones que ací viuen i treballen.

La confluència amb forces germanes ha sigut la nostra manera d’entendre la participació política des que vam nàixer. El diàleg és la columna vertebral de la nostra cultura política; és la nostra senya d’identitat i la ferramenta que tenim per a aconseguir els nostres objectius polítics.

L’acord amb Podem representa tot això, però no sols això... que és molt! Serà el mitjà que ens permetrà aplicar polítiques valentes, un revulsiu per a fer del govern del canvi un vertader govern de transformació, que millore decididament les condicions de vida de la classe treballadora. La nostra classe.

Així, l’acord de confluència és l’eina que farem servir per a ser útils a la nostra gent, perquè cada vot que es diposite en les urnes el 26 de maig compte a favor de la majoria social. Per això, per a fer bona política, us demane que voteu SÍ en el referèndum, siga online els dies 20, 21 i 22, o presencialment el dia 24 de febrer.

Ens ho juguem tot, camarades. Hem d’estar a l’alçada.

*Per Aurora Mora, politòloga i responsable de comunicació d’Esquerra Unida