I ara, què?

Feia temps que li pegàvem voltes... - “I què farem després?”-. Una vegada finalitzara el nostre pas pel Consell Valencià de la Joventut volíem continuar posant el nostre granet de sorra. Però com? Un dels temes que més ens va ocupar era el del silenci mediàtic sobre les qüestions que afecten a la joventut. Rarament es parla de joves i quan es fa sol ser de manera negativa o amb una mirada condescendent.

Per això vam trobar la necessitat de crear una plataforma que posara el focus en les persones joves i introduira en l’agenda les qüestions que els afecten. Qüestions que parlen de l’encaix que té la joventut en la societat actual, com ara: Com consideren els poders públics a les persones joves? Els reconeix com a ciutadans de ple dret? I la societat? Quin paper juguen els mitjans de comunicació? Té la joventut al seu abast eines que garantisquen la seua autonomia i independència? Quines són les principals problemàtiques que troba per a construir el seu projecte vital i com respon a aquestes? Es mobilitza o es resigna?

Amb més preguntes que respostes, encetem este espai on parlarem de les situacions en què es troben les persones joves en temes com l’emancipació, l’ocupació, la cultura o la igualtat, entre altres, tenint en compte l’heterogeneïtat del col·lectiu. Atendrem a projectes i moviments promoguts per les persones joves –com el recent Fridays for Future–, així com a bones pràctiques i experiències exitoses en matèria de polítiques de joventut de les diferents administracions. I, per últim, també donarem visibilitat a joves que siguen referents en diferents camps, donant així a conèixer models d’identificació alternatius als imposats mediàticament.

Un lloc de trobada i reflexió entre professionals, expertes, investigadores, responsables polítics, membres d’associacions juvenils, entitats del tercer sector, i on no faltaran, òbviament, les vivències i experiències de les protagonistes d’este blog: les persones joves. Un espai obert pensat des del respecte a la diversitat i a la pluralitat de veus i mirades i on tothom es convidat a col·laborar. Un altaveu per parlar d’una generació que alguns consideren ‘perduda’, però que nosaltres preferim qualificar com ‘resilient’. Una oportunitat per preguntar-nos: és país per a joves?