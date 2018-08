Aficionados de los 'bous al carrer' increpan a una vecina que graba la muerte de un toro que cae desplomado durante los festejos

La Plataforma Abolición ha denunciado el "terrible maltrato" que reciben los toros y las vacas en los festejos de 'bous al carrer' y el "incumplimiento sistemático" de la normativa en este tipo de "actos violentos". Como ejemplo se relatan lo sucedido en la localidad castellonense de Moncofa el pasado sábado 11 de agosto, cuando un astado "no pudo soportar tanto maltrato y se desplomó en las calle". Mientras tanto, apuntan, la única preocupación de la gente a su alrededor era que una vecina no grabara desde su propia casa, por lo que fue increpada por la muchedumbre que rodeaba al animal abatido.

Además, sostienen desde la plataforma, había menores de edad dentro del recinto taurino, "muy cerca del toro, pese a que se podía dar el caso de que el animal se levantara y los pusiera en una situación de mucho peligro". Eso es algo absolutamente contrario a la normativa "y que ocurre constantemente", mantienen desde la plataforma, quienes lamentan que ninguna autoridad denuncie estas situaciones, "ya que los mismos que deben vigilar el cumplimiento de la ley, son, irónicamente, aquellos que la infringen: los organizadores".

Sufrimiento "acreditado"

Los animales utilizados en estos espectáculos "sufren terriblemente, no sólo física sino también psicológicamente, al estar encerrados durante horas (o a veces días) en cajones de hierro sin ventilación donde en verano se alcanzan temperaturas que son incompatibles con la vida, ser transportados en camiones de hierro con la misma problemática, ser privados de agua y de comida, verse rodeados por cientos de personas que les hostigan, les acosan, les pinchan, les echan productos, etc.".

Este sufrimiento físico y psicológico "está acreditado en informes sobre 'bous al carrer' de multitud de veterinarias.

"No es un caso aislado"

El caso de Moncofa, relatan, se está difundiendo por multitud de entidades animalistas internacionales, "que están haciendo un llamamiento al boicot turístico" a los lugares de España donde se maltratan animales como “fiesta”. Sin embargo, recalcan que éste no es un caso aislado: "multitud de toros y vacas caen fulminados en las calles y sufren paros cardíacos, fractura de astas, extremidades, etc., al ser maltratados sin piedad por una parte de la población que aún no ha evolucionado".

"Consideramos que estas fiestas son espectáculos crueles y anacrónicos, ya que tienen como objeto de diversión el sufrimiento de los animales, y que perjudican sobremanera a nuestro país en el extranjero, lejos de favorecerle", insisten.

"Por si ello fuera poco, esa violencia es financiada con parte de nuestros impuestos, y además, es fomentada entre menores de edad", concluyen desde la plataforma animalista.