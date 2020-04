El presidente de la Junta de Castilla y León: "La ayuda del Gobierno a la comunidad es de menos 43 millones de euros"

"Se nos han sustraído 80 millones de euros de las políticas activas de empleo. La ayuda del Gobierno ha sido de menos 43 millones de euros a la comunidad autónoma de Castilla y León". Así ha reprochado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, las últimas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez después de la cuarta videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno. Mañueco ha exigido este domingo "una rectificación" del recorte de las políticas de empleo y una mayor financiación.

"El saldo es negativo en perjuicio de las personas de Castilla y León", ha aseverado el líder autonómico, quien también ha indicado que Castilla y León no ha sido la única autonomía con quejas similares. Varios presidentes autonómicos han pedido al Gobierno que los fondos se distribuyan en función del número de casos confirmados y de las necesidades de cada región "y no por otros motivos". "De qué sirve que recibamos 37 millones si nos quitan 80 millones?", se ha preguntado Mañueco, quien ha considerado que esta decisión no es "acertada" ni muestra "confianza" hacia las comunidades autónomas. "No hemos recibido respuesta de Sánchez", ha lamentado.

Mañueco ha solicitado no considerar estos reproches como "críticas". "No es el momento de criticar al Gobierno. Cuando pedimos material, tests o apoyo diplomático no se trata de una crítica, si no de una exigencia de lealtad. Queremos ser exigentes con el gobierno desde la lealtad", ha remachado. Mañueco también ha indicado que el tono en las videoconferencias entre los presidentes autonómicos es ahora "más profundo y de planificación".

47 millones en material de China

Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado que hay contratados 5 vuelos más que llegarán la próxima semana con También ha explicado que hasta ahora han llegado 15 vuelos con 6,5 millones de unidades de protección "de todo tipo". Además, el presidente ha calculado que la Junta de Castilla y León ha gastado 47 millones de euros para comprar equipos de protección individual en China. "Es el dato más palmario, aunque se incrementan estos millones en el transporte", ha remachado Mañueco, quien también ha solicitado la homologación de los equipos de protección que algunas empresas han comenzado a fabricar en Castilla y León.

El presidente autonómico ha insistido en la apuesta por el autoabastecimiento con la producción de geles hidroalcohólicos y las pantallas faciales. "Estamos avanzando para tener mascarillas, batas y otros equipos", ha afirmado Mañueco antes de exigir el Gobierno más respiradores y test, "vitales en el futuro inmediato".

El final del confinamiento "no será uniforme"

Sánchez también ha abordado en la reunión un plan de desescalada de cara al futuro, cuando concluya el confinamiento. Mañueco, junto a otros líderes autonómicos, ha solicitado tests, mascarillas y que se trabaje con las comunidades autónomas para "negociar" la salida de la cuarentena, que "no será uniforme", a pesar de que el mando único del Gobierno en el estado de alarma "le habilita para tomar decisiones de desescalada".

"Es fundamental que tengamos tests suficientes y mascarillas para distribuir de manera masiva", ha aseverado el presidente autonómico, que también ha pedido transparencia en el material que se entregan a las autonomías "para no llevarnos sorpresas" y también en el número de profesionales de Sanidad infectados.

Mañueco también ha pedido a Sánchez "un mensaje claro y coherente" sobre si las mascarillas son "necesarias" para la vida normal o no, puesto que hasta ahora no estaba recomendado su uso para ir a comprar o sacar al perro, prácticamente las únicas salidas permitidas.

Las ayudas serán "insuficientes" si no las complementa el Gobierno

El presidente autonómico ha defendido que el gobierno de la Junta de Castilla y León es "sólido" y está "unido frente a la adversidad". También ha señalado que la Junta de Castilla y León no tiene "problemas de liquidez", pero ha solicitado a Sánchez que garantice la liquidez para las Administraciones Públicas que lo necesiten y ha previsto que el impacto "negativo" del coronavirus en la economía será "muy importante".

Mañueco también ha enumerado algunas medidas que ha empezado a tomar la Junta de Castilla y León en materia de empleo para apoyar a desempleados, autónomos, pymes y las industrias. "No vamos a permitir que nadie se quede atrás", ha afirmado.

De todas formas, Mañueco ha indicado que las ayudas serán "insuficientes" si no las complementa el Gobierno. "Hemos pedido el aplazamiento de impuestos para pymes y autónomos, quienes están haciendo un mayor esfuerzo y la eliminación de la cuota a la Seguridad Social durante el estado de alarma", ha anunciado.

"Cualquier medida de aplazar o suprimir impuestos es positiva", ha apuntado Mañueco, que ve "bueno" que el gobierno central hiciera lo mismo con sus impuestos. "Le corresponde mover ficha al Gobierno".

El presidente autonómico ha anunciado que hablará en los próximos días con el líder de la oposición, el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca. También ha agradecido el hospital de campaña de Segovia, que montó el Ejército pero no se utiliza por falta de personal y de oxígeno. "Esperamos equipamiento, material y recursos humanos", ha dicho.