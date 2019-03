Un "Robin Hood" anónimo reparte sobres con 50 euros entre los vecinos de un pueblo de Palencia

No hay ningún tipo de indicio ni de sospecha de quién puede ser el 'Robin Hood' que está repartiendo sobres con dinero, de 50 euros en adelante, entre los vecinos de la localidad de Villarramiel, en la provincia de Palencia. Tampoco se conoce el motivo por el que alguien está regalando ese dinero porque, en principio, no existe ningún tipo de conexión entre los beneficiarios de esta anónima dádiva. Este pueblo, de 830 habitantes, ubicado en plena Tierra de Campos, a unos 40 kilómetros de la capital palentina, no sale de su asombro.

Todo comenzó el pasado 6 de marzo. La alcaldesa del municipio, Nuria Simón, tuvo conocimiento de los primeros casos. En los buzones o por debajo de las puertas de algunas de las casas, alguien había depositado sobres de color marrón, sin remitente ni destinatario, con 50 euros en su interior. Una "broma" para la alcaldesa, que no se lo terminó de creer. Días después, comenzaron a surgir nuevos casos. El último, en la noche de este martes a miércoles. Las cantidades, en algunas de esas entregas altruistas, superaban ya los 50 euros. A veces, incluso, se han llegado a entregar dos sobres juntos.

En total, entre quince o veinte familias, aparentemente sin conexión y de toda clase y condición han sido los agraciados con este presente. Hay perfiles que podrían denotar cierta necesidad. Un matrimonio de personas mayores, una mujer viuda con un hijo con discapacidad, pero también parejas jóvenes, trabajadores ambos, que en principio no estarían atravesando por una situación económica especialmente sensible, por lo que todo apunta a que ese reparto está siendo aleatorio.

Tal es el despiste que no hay ningún indicio sobre quién puede estar detrás de esta extraña situación que ha revolucionado al pueblo, que no sale de su asombro. Los beneficiarios han comprobado, tanto en sucursales bancarias como en la Comandancia de la Guardia Civil, que los billetes son de curso legal. Algunos de los vecinos se han quedado con el dinero; otros han optado por entregarlo a alguna causa social o donarlo a la parroquia.

"Pensé que se trataba de una broma. Los primeros casos surgieron justo después de Carnaval y pensé que sería alguna cosas de niños", ha apuntado la alcaldesa que ha explicado que, en estos últimos días, algunos de esos sobres han tenido un elemento distintivo. "Algunos ya son nominativos". En algunos de los sobres aparece escrito un destinatario, "a la reina de la casa" o dibujado un corazón. "Estoy asombrada, soy incapaz de comprender", ha reconocido Nuria Simón.

No hay certeza de que a alguien en este pueblo le haya tocado la lotería o "haya recibido una herencia de un tío millonario en Cuba", ha ironizado la regidora, que continúa tratando de buscar una "relación" sobre este acontecimiento que ha "puesto en el mapa de España" a un modesto municipio, conocido en el entorno por su cecina de vacuno, por sus curtidos de piel y por sus fiestas de San Bartolo, en las que se celebra un encierro que congrega visitantes.

Pero poco más. Villarramiel es una localidad que pasa desapercibida, pero ahora está en boca de todos. "Me llaman de otros pueblos y me dicen que les mande al Robin Hood de los sobres". "Es insólito", ha insistido Simón que ha reconocido que "en estos tiempos en los que todo el mundo mira la pela", no deja de llamar la atención que alguien haya querido dar una alegría a algunos de los vecinos de este pueblo, cuyos habitantes, dentro de la perplejidad, teorizan ahora sobre la autoría.