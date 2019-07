Tudanca pide suprimir en cien días la administración paralela y plantea una batería de PNL

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha reclamado este martes la supresión en los cien primeros días del Gobierno de una serie de empresas, fundaciones y entidades de la llamada "administración paralela" que, según ha ironizado, deberían haber desaparecido ya tras el acuerdo suscrito entre PP y Ciudadanos hace cuatro años.

"Me he llevado la misma sorpresa que ustedes cuando me he enterado de que no lo habían hecho", ha ironizado también Tudanca que a modo de ejemplo de la administración paralela a suprimir en esos primeros cien días ha citado el Instituto para la Competitividad Empresarial, el Ente Regional de la Energía, el Instituto Tecnológico Agrario, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes y la Fundación Patrimonio Natural.

"Ya sé que así tendrán menos para repartirse pero la regeneración es esto y no lo que ustedes hacen", ha esperado Tudanca a los responsables de PP y Ciudadanos a los que ha recordado que, a pesar de sus pactos "vergonzantes", las cosas han cambiado "para siempre" por lo que "nada volverá a ser igual".

En su primer turno de palabra con motivo del debate de investidura al que se ha sometido el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, el candidato de la segunda fuerza más votada, Tudanca ha vuelto a reivindicar la victoria socialista el pasado 26 de mayo para augurar que, a pesar de la "traición" de PP y Cs y de sus pactos en Madrid, Castilla y León tendrá "más pronto que tarde" un gobierno decente.

Para ello, ha ofrecido un programa de gobierno que ponga en marcha la Castilla y León del futura con la propuesta de libros de texto gratuitos para todos los niños, extender la cobertura sanitaria a la salud bucodental, internet en todos los rincones de la Comunidad o un plan de retorno del talento, junto a la educación de cero a tres años universal y gratuita o unidades de radioterapia de forma inmediata en todas las provincias y en El Bierzo, junto a un "verdadero" plan de dinamización de las cuencas mineras.

Tudanca ha puesto sobre la mesa también una batería de proposiciones no de ley para avanzar como una ley de garantía para los usuarios del sistema público de salud de Castilla y León con tiempos máximos de espera en la atención sanitaria hospitalaria y no urgente con el fin de mejorar nuestra sanidad pública.

A esto ha sumado una ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género y de políticas públicas contra la discriminación que, según ha reprochado, ya fue bloqueada la pasada legislatura por el PP y que nace del compromiso adquirido con los colectivos de la Comunidad.

También ha planteado una ley de desarrollo rural sostenible para buscar nuevas oportunidades en el medio rural y una ley de publicidad institucional que garantice "sin condiciones y sin excusas" la transparencia y el reparto objetivo en la publicidad institucional "y, desde luego, que no se destine dinero público allí donde no se cumplen los mínimos estándares éticos".

Una ley de prevención, extinción, investigación y reforestación de incendios forestales que mejore las condiciones para proteger el patrimonio, una ley de caza con el consenso y la participación de todos los sectores y el "cumplimiento estricto de la legalidad" y una ley de cambio climático que promueva el crecimiento verde basado en criterios de sostenibilidad medioambiental acorde con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 son otras de las PNL que impulsará el Grupo Socialista.

Tudanca ha planteado también una ley para el blindaje de las tasas universitarias que impida que "nunca más" se vuelva a producir la "enorme desigualdad" que ha provocado haber tenido las terceras tasas universitarias más caras de España, una ley de fomento de la creación y de las industrias culturales y creativas que permita el crecimiento y el empleo en el sector, una ley del trabajo autónomo y de segunda oportunidad, una ley de innovación social y una ley de contratación socialmente responsable completan la batería de PNL que ha propuesto el portavoz del grupo mayoritario en las Cortes para evitar aplicar "las recetas de siempre".