Acnur urge al Gobierno a crear un plan de recepción de pateras para acabar con la "descoordinación" actual

El aumento de las llegadas en patera a las costas españolas no se está traduciendo en ningún plan del Gobierno para coordinar la recepción de los recién llegados y asegurarse de detectar a quienes necesitan protección. Ante una "falta de sistema" para gestionar la asistencia de quienes arriesgan su vida en el Estrecho, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha urgido al Ejecutivo español a poner en marcha puntos de identificación, asistencia y derivación rápidas en los lugares que registran mayor número de entradas.

La representante de Acnur en España, Francesca Friz-Prguda, ha solicitado este lunes en Madrid la creación de un "plan interministerial e integral" que organice una respuesta "rápida y protocolarizada" para acabar con la "descoordinación" que reina actualmente en la recepción de quienes llegan a las costas españolas en inestables embarcaciones.

Con esta finalidad, la Agencia de la ONU apuesta por la activación de Puntos de Identificación Asistencia y Derivación (PIAD), donde equipos formados por técnicos de los diferentes ministerios y organizaciones implicadas puedan reconocer de forma "rápida" a potenciales refugiados, menores o víctimas de trata, para ser derivados a los centros y autoridades especializados en cada caso.

"Los PIAD actuarían en el puerto mismo, donde debería haber un primer flitro para determinar cuál es la necesidad de cada persona y el canal para satisfacerla: si son menores, víctimas de trata o casos de asilo. Todo eso hay que identificarlo muy rápido y canalizarlo de forma preliminar", ha descrito Friz-Prguda en un desayuno informativo celebrado este lunes en Madrid.

Acabar con la "descoordinación"

La propuesta de Acnur busca acabar con la "descoordinación" y la "improvisación" que caracterizan el proceso de recepción en las costas andaluzas, denunciada desde hace tiempo por diferentes ONG. "Se da una situación en el que no hay sistema. Quienes llegan son enviados al CIE, otras no. A veces se habilitan lugares para encerrarlos no adecuados, etc", apunta la representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en referencia indirecta a casos como el encierro de migrantes argelinos en la cárcel de Archidona.

Según detallan desde Acnur, en la actualidad, la mayoría de los desembarcos se producen en Tarifa, un puerto que, a su juicio, no tiene la infraestructura adecuada para asistir a los migrantes de una forma digna y rápida. "No tiene la capacidad para gestionar las cifras crecientes registradas de llegadas", detalla Friz-Prguda. Por ello proponen la aplicación de un proyecto piloto en Algeciras donde, a su juicio, sí podría levantarse la infraestructura requerida.

A la espera de Interior

La propuesta ya se encuentra sobre la mesa de Interior. Según ha explicado Friz-Prguda, desde Acnur ya han mantenido diversas reuniones con representantes del Ministerio para solicitar una rápida activación de un plan intermultidisciplinar. "Hay bastante disposición, aunque prefieren poner el proyecto piloto en marcha tras el verano", traslada la representante de Acnur. Sin embargo, en la época estival suelen producirse los mayores incrementos en el flujo de pateras hacia España.

El plan apuesta por "reducir los puntos de desembarco" para dotarlos de una infraestructura y recursos de asistencia adecuados, como un sistema de identificación"interdisciplinar", en el que se coordine Acnur con los representantes de todos los ministerios implicados (Interior, Empleo y Fomento) y organizaciones especializadas en asilo, menores y trata de personas.

"Lo que nos preocupa es que quien tenga una necesidad de protección sea derivado a los recursos adecuados. Lo que no puede pasar es que se les encierre de forma sistemática en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) o se pierdan y nunca llegan a acceder a los mecanismos de asilo o atención", ha apuntado Juan Carlos Arnáiz, oficial de protección de la Acnur España.

Aunque la Agencia de los Refugiados de las Naciones Unidas no defiende el cierre de los CIE, recuerda al Gobierno español que estos centros cerrados, cuya finalidad es la deportación, "solo tienen sentido en un sistema integrado" en el que ha habido una identificación previa de los migrantes para evitar encerrar a personas con necesidades de protección.

"Es necesario para cualquier país que tiene tanta costa como España que esté preparado en la situación actual ante números de llegadas, que en los últimos años se han cuatruplicado. Un sistema moderno y unificado, pensamos que requiere un sistema m uy bien coordinado para que el Estado tenga capacidad de responder", concluye Friz-Prguda.