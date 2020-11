Audios, fotos y listados de ayudas: bulos sobre la llegada de inmigrantes a Canarias

En las últimas semanas los desinformadores han aprovechado la llegada de inmigrantes a las costas canarias y el acogimiento de algunos de ellos en alojamientos turísticos para difundir desinformación. Se están difundiendo audios que afirman que hay 10.000 inmigrantes en alojamientos turísticos en la zona en Gran Canaria y que se les dan 10€ diarios "para sus cosas", capturas de listados de ayudas con mensajes que afirman que se han concedido sólo a personas extranjeras o imágenes de barcas abandonadas que se difunden como si fueran de inmigrantes en Canarias. Sin embargo, ni los inmigrantes llegados en patera reciben 10 euros diarios, ni el Ingreso Canario de Emergencia se concede en función de la nacionalidad del solicitante como nos están intentando colar.

No hay pruebas de que haya más de 10.000 inmigrantes llegados en patera ubicados en alojamientos turísticos de playa del inglés y Puerto Rico en Gran Canaria, ni de que se les den 10€ al día a cada uno para "sus cosas"

"Hay más de 10.000 personas aquí que están viniendo en patera, que han venido en patera. Más de 10.000 alojándose en apartamentos y hoteles de Playa del inglés y Puerto Rico", afirma un audio que se está difundiendo por WhatsApp. Tanto Puerto Rico como Playa del Inglés son dos zonas de la isla de Gran Canaria. En este audio también se afirma que se dan "10 euros diarios" a cada persona inmigrante "para sus cosas" aparte de alojamiento y manutención. Sin embargo, no hay pruebas de que ninguna de las dos afirmaciones sea cierta. Desde la Secretaría de Estado de Migraciones afirman que actualmente hay 5.325 inmigrantes alojados en Canarias, de los cuales 4.500 de ellos están en alojamientos hoteleros "como recursos temporales", menos de la mitad de los que afirma el audio que se difunde.

La Secretaría de Estado de Migraciones también asegura a Maldita.es que es falso que se les dé 10€ a cada uno de los inmigrantes al día. Desde la Delegación del Gobierno en Canarias también niegan que haya 10.000 inmigrantes en Canarias y que se dé 310€ a cada persona que llega en patera a las costas Canarias. Además, desde Cruz Roja, organización que asiste a inmigrantes en las islas, también niegan que haya 10.000 inmigrantes en las islas Canarias en alojamientos turísticos. La organización segura que no se les dan 10€ al día aunque sí que se les da una ayuda que llaman "de bolsillo" y que afirman que se hace en un pago único y ronda los 30€

Esta foto de pateras abandonadas no está tomada en Canarias: es de agosto en Lampedusa (Italia)

Una de las tácticas más comunes entre los desinformadores, es utilizar fotos descontextualizadas para hablar de llegadas en patera a las costas españolas. Ya sucedió en verano y esta semana ha vuelto ha pasar con una imagen de barcas abandonadas en un muelle. Esta imagen se ha difundido afirmando que estaba tomada en Canarias con mensajes como "esto no es Marruecos este es Canarias señores". También se ha difundido como si fuera una imagen tomada recientemente. Sin embargo, no es España, sino Italia, y fue tomada en agosto.

En la imagen que se difunde se ve una marca de agua del banco de fotos Getty Images en la que también especifica que el fotógrafo es Fabrizio Villa. A partir de ahí, buscando en el archivo de ese fotógrafo en Getty Images se puede ver la imagen con un pie de foto en el que se señala que es una "vista aérea de barcas e inflables usados por inmigrantes desembarcados en los últimos días en Lampedusa". También indica que la fotografía fue tomada el 4 de agosto de 2020. Pero no es el único lugar en el que se puede ver la imagen en su contexto real. También se ven estas embarcaciones en un vídeo grabado desde un helicóptero publicado por el medio Agrigento Notizie el 4 de agosto. En esta publicación también se afirma que está grabado en Lampedusa.

El Ingreso Canario de Emergencia no se ha concedido sólo a personas extranjeras con NIE o pasaporte

Los bulos que se han difundido en los últimos días sobre inmigración y Canarias no han sido solo sobre llegadas a sus costas. También se ha compartido una imagen de un listado de personas a las que se les ha concedido el Ingreso Canario de Emergencia junto con el mensaje: "Pueden ocultar los nombres. Pueden ocultar la nacionalidad. Pero no pueden ocultar el NIE. ¿Encuentran algún DNI español? Y así miles de páginas". En el documento, las personas están identificadas con números que corresponden a un Número de Identificación de Extranjeros (NIE) o a un pasaporte. Pero es un bulo que esta ayuda sólo se haya concedido a personas extranjeras con NIE o con pasaporte.

Las imágenes hacen referencia al anexo de una resolución del Ingreso Canario de Emergencia, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) este 27 de octubre. Desde la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Canarias aseguran que se registraron casi 30.000 solicitudes para esta prestación y que se concedieron 16.000 ayudas a personas que cumplían los requisitos. Según afirman desde la Consejería, "del total de solicitudes presentadas [casi 30.000], unas 3.500 fueron presentadas por personas con pasaporte y NIE". Además, señala que a estas personas "se les requirió más documentación" y que ahora se están gestionando las resoluciones de esos requerimientos.

En la resolución del 27 de octubre que se ve en las imágenes aparecen personas identificadas con números de pasaporte o NIE porque son casos en los que se les requirió más documentación para conseguir la ayuda. Pero no sólo se ha concedido el Ingreso Canario de Emergencia a personas extranjeras con NIE o pasaporte. En esta página de la web del Gobierno de Canarias podemos consultar resoluciones de esta ayuda, anteriores a la del 27 de octubre, en las que sí aparecen personas identificadas con un Número de Identificación Fiscal (NIF), que es el mismo que el del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En el caso de las personas con NIF es más fácil hacer la comprobación telemática de los requisitos para conceder la prestación, según señala la Consejería. Con las personas con NIE o pasaporte es más complejo hacer esta comprobación, por lo que existen casos en los que se les ha requerido más documentación. Los requisitos para el Ingreso Canario de Emergencia que se pueden consultar en la web del Gobierno de Canarias son: tener más de 18 años, estar empadronado en Canarias, no contar con ningún tipo de prestación en el mes de marzo (la ayuda se aprobó en abril) ni estar a la espera de recibirla, no contar con un patrimonio superior a 50.000 euros ni estar alojado en algún establecimiento público, como residencias.

Las personas que aparecen en este vídeo en una piscina no son inmigrantes alojados en un hotel en Maspalomas (Gran Canaria)

Como decimos, en verano se difundieron imágenes descontextualizadas y antiguas como si fueran actuales y relacionadas con la llegada de inmigrantes durante la pandemia de la COVID-19. Es el caso de un vídeo en el que se ve a varias personas negras bañarse en una piscina y que se difundió con mensajes como "150 inmigrantes ilegales subsaharianos son llevados a Maspalomas" o "Lago Taurito y Vistaflor son los dos complejos para alojar a los migrantes de momento de la patera a la piscina". Sin embargo, las imágenes no corresponden a un hotel en Maspalomas, sino al Parque Acuático Lago Taurito, situado a más de 20 kilómetros de distancia de Maspalomas, como se puede comprobar comparando el vídeo con las imágenes de este parque que aparecen en Google Maps.

Al lado del parque acuático Lago Taurito hay un hotel, sin embargo, como aseguraron a Maldita.es desde Delegación del Gobierno en Gran Canaria, en este complejo turístico no han alojado a inmigrantes llegados en patera. Además, señalan que a los inmigrantes que han sido ubicados en hoteles de Gran Canaria "no se les deja utilizar las instalaciones comunes como, por ejemplo, piscinas". También aseguran que las imágenes corresponden a "una excursión hace tiempo con educadores" de menores inmigrantes. Por su parte, el Parque Acuático Lago Taurito publicó un comunicado a través de su página de Facebook en el que negaba que "el grupo del vídeo sea de inmigrantes de acogida por el Gobierno de Canarias" y afirmó que "son clientes como el resto de usuarios". También la cadena de hoteles Paradise, a la que pertenece el hotel Paradise Lago Taurito, situado al lado del parque acuático, afirmó un comunicado que "Paradise Hotels & Resorts no se ha acogido a la oferta del Gobierno de Canarias para el alojo de inmigrantes" y que "no hay alojados inmigrantes en los hoteles".

*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con elDiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.