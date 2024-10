El Gobierno enviará una carta a la UE para intentar reactivar las negociaciones con el PP sobre menores migrantes

El Gobierno ha movido ficha para intentar descongelar las negociaciones con el Partido Popular para el reparto de menores migrantes. Durante la comisión interministerial de inmigración, los ministros implicados han acortado “enviar una comunicación a la Unión Europea”, con el objetivo de “detallar las medidas activadas y coordinadas hasta ahora en la gestión de la crisis migratoria y para que se activen los apoyos que sean precisos en el inmediato futuro”. Con esta iniciativa, pretende que los de Alberto Núñez Feijóo retome las reuniones con el Ejecutivo central y el canario para impulsar la reforma de la Ley de Extranjería, dado que la razón escrimida par abandonar el proceso fue la supuesta falta de petición de ayuda a la UE para política migratoria.

Según ha detallado el ministro de Política Territorial, que ha presidido la comisión, una vez sea remitida esa carta, se convocará una reunión entre el Gobierno y el PP, junto con los gobiernos de Canarias y de Ceuta, para negociar una solución para los menores migrantes no acompañados. “Cuando se envíe esta nueva carta a la UE solicitando coordinar nuevas medidas, el PP ya no tendrá excusas para no sentarse a negociar y apoyar esta iniciativa en las Cortes Generales”, ha dicho el titular de Política Territorial, quien ha defendido que las peticiones de ayuda del Ejecutivo central a las instituciones europeas ha sido constante en los últimos años.

Durante la última comisión interministerial de migración han particiado también la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Juventud e Infancia, Sira Rego; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, además de representantes del ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Después de la negativa de PP, Junts y Vox de tumbar la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Extranjería que permitiría la creación de un sistema obligatorio de distribución de menores migrantes, el Gobierno, Canarias y el PP volvieron a sentarse a finales de octubre para alcanzar un acuerdo migratorio que desbloquease la solución para estos chavales. No obstante, tras varios encuentros, el PP anunció el 5 de octubre la ruptura unilateral de las negociaciones.

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, anunció la suspensión de las conversaciones: “Una vez conocida la respuesta por parte de la Comisión Europea en la que se confirma que España ha renunciado a pedir ayuda a la UE, tal y como pedía el PP, suspenden las negociaciones hasta que el Gobierno recapacite y busque el apoyo comunitario”. El 'popular' se refería a una misiva enviada por Ursula von der Leyen a Dolors Monserrat, vicepresidenta portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo. En la carta, la presidenta de la Comisión Europea, agradece la preocupación que muestran los populares por el drama migratorio que se vive en Canarias y donde enuncia todas las cosas que ya está haciendo la Comisión en materia migratoria. Al final, se añade un párrafo proforma donde asegura que “la Comisión está lista para seguir asistiendo a España y a Canarias en sus esfuerzos para gestionar esta difícil situación”, pero no se rechazaba que España hubiese rechado dicha ayuda.

Mientras las negociaciones no avanzan, más de 4.400 menores migrantes siguen en Canarias, muchos de ellos viviendo encentros de emergencia que no cumplen con las condiciones adecuadas para su cuidado.