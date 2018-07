Arranca la reunión entre las VTC y Fomento: "Pedimos que no se ceda al chantaje del sector del taxi y que cese la violencia"

Con el Paseo de la Castellana ocupado aún por miles de taxis movilizados para presionar al Gobierno contra la proliferación de vehículos VTC de empresas como Uber y Cabify, han llegado a la sede del Ministerio de Fomento los representantes de su patronal, Unauto.

Su presidente, Eduardo Martín, se ha mostrado "sorprendido" por la "cesión" al chantaje de los taxistas que a su juicio demostró este lunes el Gobierno socialista cuando prometió un decreto-ley con sus principales demandas, entre ellas que se respete la proporción 1/30 de las licencias de VTC y taxi. H a lamentado "la debilidad" que, en su opinión, está mostrando el Ejecutivo, ya que el sector del taxi "parece ser que es ya el que dicta las normas", ha dicho.

"Pedimos que no se ceda al chantaje del sector del taxi", ha dicho en declaraciones a la prensa a su llegada. "Somos 15.000 familias que llevan el sustento a casa de forma legal". También ha descrito situaciones de gran violencia contra sus vehículos y ha pedido "seguridad" para sus trabajadores, un 60% de los cuales, ha afirmado, son autónomos y pequeños empresarios "que tienen todo el derecho a ganarse el pan".

"No es de recibo que nuestros conductores salgan a la calle con miedo", ha dicho.

Al respecto, ha asegurado que 100 coches VTC han sido dañados, hay agresiones y contusiones contra los conductores y pasajeros (incluso ha hablado del caso de una niña y su padre del que ha dicho que hay imágenes) y ha llegado a haber disparos que están siendo investigados. "Es totalmente inaceptable. El grado de violencia va creciendo, y nos parece normal", ha lamentado.

La cesión de competencias: "Un disparate"

Martín se ha mostrado también contrario a la posibilidad de que las competencias sobre licencias sean transferidas a CCAA y ayuntamientos, como es el deseo de Fomento y de las asociaciones del taxi. "Otro disparate más", ha opinado, "idea del área metropolitana de Barcelona".

El actual conflicto arranca con la decisión de un tribunal de anular el reglamento que propuso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para restringir la actividad de los vehículos de alquiler con conductor en Barcelona como Uber y Cabify, y que era del agrado del sector del taxi.

Según Martín, "lo que el sector del taxi pretende no es que la competencia esté limitada, eso ya lo consiguió. Lo que buscan es eliminar cualquier tipo de competencia, defender su monopolio pese a quien pese. Nos amenazan con secuestrar ciudades, puertos, aeropuertos, estaciones de tren, es el momento de decir basta".

Niega la existencia de falsos autónomos

Preguntado por la existencia de falsos autónomos en el sector (empleados a los que se fuerza a pagar sus propias prestaciones), Martín ha afirmado que "es inaceptable comparar el VTC con otro tipo de economía colaborativa, no somos empresas, somos autónomos".

Ha añadido que empresas como Uber o Cabify no tienen las autorizaciones, las tienen los autónomos, igual que los conductores del taxi ellos tienen su licencia y trabajan con aplicaciones como Mytaxi. "No me importa donde pagan impuestos esas aplicaciones y no me vale esa demagogia barata de compararnos con plataformas que emplean falsos autónomos", ha asegurado.