Casado: Sánchez ha recibido un "varapalo" de Bruselas ante los Presupuestos

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le insultara por avisar a Bruselas de su "nefasta" política económica cuando hoy ha recibido un "varapalo" por el borrador presupuestario de 2019 remitido a la Comisión Europea (CE).

"El Gobierno que me insultaba por avisar en el exterior de la política nefasta de Sánchez, recibe el varapalo de Bruselas: no cree los PGE, ponen en riesgo el crecimiento y estabilidad, y no cumplen los acuerdos. De España habla mal quien la pone en riesgo", ha escrito Casado en su cuenta de twitt.

La CE ha advertido hoy de que el borrador de Presupuestos Generales para 2019 está en riesgo de incumplir las normas europeas de disciplina fiscal por desviarse "significativamente" del ajuste exigido y no cumplir con las directrices de reducción de deuda.

En este sentido añade que el informe señala que el déficit para el próximo año no sería del 1,8 % del PIB sino del 2,1 % al tiempo que prevé que España no respete las normas de reducción de deuda -que obligan a rebajarla progresivamente cada año hasta la barrera del 60 % del PIB-.