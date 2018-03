La recaudación por la lucha contra el fraude fiscal cae un 0,6% en 2017 hasta los 14.792 millones de euros

La recaudación por lucha contra el fraude fiscal ascendió en 2017 a 14.792 millones de euros, un resultado ligeramente inferior (0,61%) al de un año antes. Pese a la pequeña caída, "los resultados consolidan una recaudación récord" en los últimos años, ha destacado el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. Fuentes de la Agencia Tributaria han restado importancia a la bajada y han considerado "poco enriquecedor" ese tipo de análisis de un año respecto al siguiente, ya que "la lucha contra el fraude queda reflejada en la evolución", defienden.

"No hay un motivo" para la bajada del 0,6%, han insistido, incidiendo en que hay operaciones que pueden iniciarse este año y dar resultado el que viene. En 2015 se produjo un pico de recaudación de 15.664 millones, seguido por 14.883 en 2016.

Del total de lo recaudado en el pasado ejercicio, la mayoría (9.505 millones) se refiere a ingresos directos de actuaciones de control y 4.715 tienen que ver con una minoración en las devoluciones.

Entre las actuaciones de control, la Agencia Tributaria destaca 32.215 actuaciones presenciales de control (un 31,54% más que en 2016). Las visitas de inspectores y expedientes relativos al IVA han sido 19.336, de los que 14.698 actuaciones se "finalizaron". Se mantiene además la campaña de control de alquileres no declarados. A este respecto, se han producido 136.600 avisos en datos fiscales a los contribuyentes con la consideración de "presuntos arrendadores". Fuentes de la Agencia Tributaria advierten de que se está trabajando "intensamente" en lo que tiene que ver con "economía colaborativa".

En cuanto al control de grandes patrimonios (más de diez millones de euros o que se consideran relevantes), se han liquidado 332,8 millones de euros a través del uso de "nuevas herramientas informáticas" y del "análisis de planificaciones fiscales agresivas, sociedades interpuestas, poder adquisitivo no acorde con lo declarado y activos en el exterior". No quiere decir que los grandes patrimonios no hayan generado más ingresos como resultado de la lucha contra el fraude, han aclarado estas fuentes.

Además, la Agencia Tributaria ha evaluado los efectos de la publicación de la lista de morosos. A su juicio, el listado con grandes deudores de más de un millón de euros ha contribuido al descenso de la deuda pendiente de cobro de más de 1.400 millones en 2016 y casi 1.200 millones en 2017.

Respecto al control del dinero en efectivo, se han producido 7.497 expedientes de análisis de denuncias en 2017, un 3,24% más que en 2016. En cuanto a los expedientes sancionadores, se han abierto 1.018 este año, un 4,62%.

La Agencia Tributaria destaca una de las actuaciones de 2017 contra el fraude fiscal: la Operación Dragón en el sector de la importación, distribución y venta de productos provenientes de China.