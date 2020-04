Holanda dice ahora que prefiere un "regalo" a España e Italia antes que una respuesta europea al coronavirus en forma de bonos o préstamos

Ni coronabonos, ni eurobonos, ni bonos de reconstrucción, ni fondos especiales de rescate ante la crisis económica del coronavirus que aboca a la recesión a todo el continente durante un periodo de tiempo indeterminado. Lo que ha explicado este miércoles el primer ministro holandés, Mark Rutte, ante su Parlamento es que "no es un préstamos, sino un regalo".

Eso sí, Rutte no ha dado cifras, aunque fuentes del Financial Times hablan de entre 10.000 y 20.000 millones.

Rutte today says the Netherlands will support a "multi-billion" EU Coronavirus fund. A Dutch non-paper has mooted €10-20bn in money for the south (no conditions attached - just transfers). Far more modest than French ideas but an attempt to be helpful https://t.co/LVETRne3Sc