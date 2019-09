Openbank confía en que la imputación de su presidente Javier Monzón en el caso Púnica no afectará a su reputación

"La reputación viene de lo que hace Openbank, su negocio, pero no lo que hace el consejo, que además no es ejecutivo", remarca el consejero delegado de la entidad El 'número dos' del banco online de Santander ha subrayado "no estar preocupado" e incluso ha dicho que el Banco Central Europeo no ha pedido explicaciones al respecto