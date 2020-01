París avisa a Reino Unido de que el acceso al mercado de la UE exige convergencia normativa

La secretaria de Estado francesa de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, advirtió este martes a Londres de que el acceso del Reino Unido al mercado único de la Unión Europea (UE) dependerá de que ese país alinee su legislación con las del club comunitario tras el "brexit".

"Cuanto más acceso quiera el Reino Unido a nuestro mercado interior, mayor deberá ser la convergencia de nuestras normas", declaró la política gala al llegar a una reunión de ministros europeos que se celebra hoy en Bruselas, a escasos días de que el Reino Unido salga de la UE el próximo 31 de enero.

De Montchalin añadió que sin "garantías claras" para ciudadanos y empresas, la apertura comercial de los Veintisiete "no será total".

"Para nosotros, si no hay garantías claras para los ciudadanos y las empresas, si no hay esta famosa igualdad de condiciones, condiciones de competencia leal, la apertura comercial de la UE no será total", comentó.

"Puedo decir muy claramente que si (el primer ministro británico,) Boris Johnson, quiere un acuerdo en once meses sin cuotas ni aranceles, necesitamos garantías de cero 'dumping' y de igualdad de condiciones", subrayó.

La política agregó que la negociación sobre la futura relación comercial entre Londres y Bruselas es "bastante simple" si "planteamos bien los términos del debate", pero advirtió de que también puede resultar "complicada" si se dicen "cosas no coherentes".

"No podemos imaginar en once meses un sistema comercial completamente nuevo que exigirá crear en cada ámbito un marco normativo específico. No es realista", sentenció.

La secretaria de Estado también consideró que tras el "brexit" el Reino Unido "perderá mucho apoyo" en negociaciones comerciales como las que Londres desea mantener con Estados Unidos porque estará "solo".

El Reino Unido abandonará la UE el próximo viernes, 31 de enero, y entonces comenzará un periodo de transición hasta finales de año en el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en territorio británico y en el que Londres y Bruselas tratarán de cerrar un acuerdo de libre comercio.

Aunque la UE ya ha asegurado que los once meses no son suficientes para sellar el tratado comercial, Boris Johnson ha descartado prolongar la transición, si bien el Reino Unido podría solicitar extenderla antes del 1 de julio uno o dos años, hasta finales de 2021 o 2022.

Por su parte, el secretario de Estado británico para Europa, Christopher Pincher, afirmó al llegar hoy a la reunión que el Reino Unido deja la UE, pero no Europa.

"Nuestra historia compartida, valores compartidos, compromiso con la seguridad y la prosperidad continúan como soberanos iguales", apuntó, y añadió que pese al "brexit", el Reino Unido y la UE "siempre serán aliados, socios y amigos".