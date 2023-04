Alemania prohíbe a la auditora EY contratar con empresas cotizadas durante dos años por el escándalo de Wirecard

El supervisor alemán de las auditoras, Apas, va a prohibir a EY contratar con empresas cotizadas durante los próximos dos años. La auditora, una de las conocidas como 'big four', se prepara de este modo para una sanción histórica en Alemania tras los fallos en el control de Wirecard, la empresa de pagos que colapsó en 2020. La decisión del organismo todavía no es oficial pero ha sido adelantada por medios como Financial Times o Handelsblatt aludiendo a fuentes conocedoras de la decisión.

Según estas informaciones, Apas ha sancionado también a la propia compañía y a cinco directivos con 500.000 euros a cada uno. El regulador, sin embargo, no habría llegado a una decisión formal sobre si EY actuó con intención o con negligencia, evitando así abordar la cuestión polémica sobre las posibles responsabilidades penales en la caída de Wirecard hace tres años.

La prohibición denunciada prohíbe a EY participar en licitaciones para auditorías de determinadas empresas durante dos años. Esto incluye a todas las empresas que cotizan en bolsa, así como a la mayoría del sector financiero que consiste en bancos y compañías de seguros, según ha informado el diario financiero Handelsblatt.

Wirecard colapsó en junio de 2020, teniendo que declarar su quiebra, tras reconocer que buena parte de sus ingresos y sus reservas no existían. El escándalo salpicó a numerosos actores políticos y económicos en el país ante la falta de control que permitió la caída de la compañía de pagos por internet, una de las mayores quiebras que se han producido en Europa en los últimos años. EY aseguró entonces que se trataba de un sofisticado fraude global.

Sin embargo, la auditoria había sido durante más de una década la encargada de la auditoría de las cuentas de la compañía, lo que le ha situado desde entonces en el ojo del huracán. Desde que estallara este escándalo, EY ha tenido que afrontar la pérdida de algunos de sus clientes más importantes en Alemania, como Commerzbank, KfW o DWS, sin que haya logrado cerrar nuevos acuerdos relevantes.