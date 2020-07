Calviño se asegura el apoyo de Merkel y Macron para presidir el Eurogrupo

Nadia Calviño llega a la reunión de este jueves a las 15.00 con el apoyo de los principales países europeos para presidir el Eurogrupo: Alemania, Francia e Italia –además de España, lógicamente–. El último en dar su respaldo a la vicepresidenta económica española ha sido el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire. Así, la vicepresidenta económica española se asegura el voto de los principales países de la UE, pero en tanto que el voto no es ponderado, el sí de Francia cuenta lo mismo que el no de Chipre, por ejemplo. Y Calviño necesita al menos 10 síes de los 19 ministros de la sala. De momento, Calviño tiene siete votos anunciados: España, Italia, Francia, Portugal, Alemania, Grecia, y Finlandia.

"Francia apoyará la candidatura de Nadia Calviño, la ministra española de Finanzas, a la presidencia del Eurogrupo", ha afirmado este jueves Le Maire durante una visita a una fábrica en la localidad de Méru, al norte del país: "Ha demostrado todas sus competencias durante las reuniones del Eurogrupo y durante los últimos meses. Le apoyamos porque compartimos con España la misma voluntad de una integración más fuerte de la zona euro".

El apoyo de Francia llega a escasas horas del inicio de la reunión, y después de anunciarlo la otra parte del eje francoalemán. "No es ningún secreto que Nadia Calviño es una candidata que también cuenta con el apoyo del gobierno alemán", dijo Merkel en una entrevista a finales de junio en el Süddeutsche Zeitung y en varios medios europeos: "Pero la decisión final debe ser tomada por el Eurogrupo. También me complace siempre que a las mujeres se les dé una posición política de liderazgo. No ha habido una mujer al frente del Eurogrupo todavía".

Este mismo martes, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, expresó públicamente el apoyo de su Gobierno a la "excelente" candidatura de Calviño, en una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La vicepresidenta económica española se mide con el ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, y el luxemburgués, Pierre Gramegna. El apoyo de los populares europeos a Donohoe, hace llegar al irlandés con un buen número de votos: y el hecho de que Irlanda forme parte de la Nueva Liga Hanseática, reforzaba sus apoyos –Austria, Chipre y Eslovenia, Eslovaquia y Letonia–, si bien dos Gobiernos populares, como Alemania y Grecia, se habían manifestado en los días previos a favor de Calviño.

Y Gramegna, por su parte, llega como el tercero en discordia, perteneciente a la familia liberal, minoritaria, perdedor hace dos años frente a Centeno, y con la aspiración de ser la síntesis superadora del choque entre populares y socialdemócratas.