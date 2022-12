CCOO convoca huelga en los aeropuertos españoles el 22, 23, 30 y 31 de diciembre y 6 y 8 de enero

CCOO, el sindicato con más representación en AENA, ha hecho oficial la convocatoria de huelga en los aeropuertos españoles en varias fechas clave estas navidades para exigir la recuperación de la paga de productividad.

La organización de trabajadores ha convocado paros los días “22, 23, 30 y 31 de diciembre de 2022”, así como “6 y 8 de enero” del personal de aeropuertos y centros de control, que alcanza a todo el personal operativo, técnicos de operaciones, bomberos y personal administrativo.

La convocatoria de huelga ha sido registrada este lunes en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Según indica CCOO los paros tendrán diferente horario en función del día.

De esta forma, para el 22 y el 23 de diciembre están previstos entre las 8 y las 24 horas. El mismo horario previsto para los paros del 5 y 6 de febrero. En cambio, para el 30 y 31 de diciembre, la huelga será de 24 horas.

CCOO indica que, de momento, no hay previstas reuniones con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El Estado es el primer accionista de Enaire, primer accionista de Aena, que controla más de la mitad de su capital.

El Ministerio reconoce que es un momento clave para una huelga

Precisamente, la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, aseguró la semana pasada a elDiario.es que los trabajadores no estaban “pidiendo una barbaridad”.

“Estamos hablando. He recibido a los sindicatos, como presidenta de Enaire que tiene el 51% de AENA y lo estamos viendo con Hacienda. Es un tema complejo, una productividad adicional que tenían vía presupuestos, que viene del tiempo de la crisis, donde se hizo un recorte salarial”, aseguró Pardo de Vera. “Primero, quiero dar las gracias a los sindicatos porque se han reunido conmigo muchas veces. No puede haber una huelga y menos en un momento de actividad económica y turismo que da oxígeno a este país. Sé que ellos están en la línea de solucionarlo. Estamos haciendo los informes para que sea viable jurídicamente y se pueda articular. No están pidiendo una barbaridad”, reconoció.